原标题：他要用音频技术为“北斗”补上室内导航短板

本科阶段是科研兴趣培养的关键期，老师稍加引导就可能对学生产生深远的影响。在培养过程中，加强他们的原始创新能力是我的主发力点。

——陈锐志 武汉大学测绘遥感信息工程国家重点实验室主任

初见武汉大学测绘遥感信息工程国家重点实验室主任陈锐志，是在一堂有关高精度定位的科普课上。还没有进教室，记者便在走廊听到学生们的阵阵笑声。“科学并不枯燥，我希望把知识尽可能讲得有意思一些。”他说。

回首过去40年，陈锐志的人生轨迹多次发生改变：既在企业工作过、又在高校做过科研，生活的国家也是几经更换。不过，有一点未曾变过，他一直将自己牢牢“定位”在导航研究上。

“无论身处何处，我都希望能学有所成，把研究成果献给祖国。”陈锐志说，北斗卫星导航系统（以下简称北斗）是我国自主建设、独立运行的卫星导航系统，关乎国家安全。过去几年，他和团队成员在做的就是帮助北斗补上室内导航短板，将北斗的服务能力从室外拓展到室内。

《全球前2%顶尖科学家榜单2021》于近日发布，陈锐志同时入选全球“终身科学影响力排行榜”和“年度科学影响力排行榜”。

芬兰聘任的首位华人教授

“那时候我选专业就像拆‘盲盒’，其实并不清楚自己选的具体是什么。”陈锐志回忆道，1981年选择上武汉测绘学院（现武汉大学测绘学院），全凭感觉。

彼时，邻近高考，武汉测绘学院的招生简章贴在陈锐志的高中教室门口。“当时，我天天都能看到这个简章，后来填报志愿时很自然地选了测绘专业。”他回忆道。

陈锐志或许没想到，这样一个不经意的选择，竟决定了他未来40年的人生走向。

“刚开始上大学时，我对专业学习并没有多少热情。直到大二时，我才慢慢对测绘这个专业有些兴趣。”陈锐志回忆道。

本科毕业后，陈锐志在国家测绘局工作了一年，之后他前往芬兰赫尔辛基大学攻读硕士学位。毕业后，在芬兰大地测量研究所做了一段时间研究员，而后又在芬兰诺基亚公司当了4年的工程经理，并在此期间拿了一个计算机硕士学位。

随后，陈锐志再回芬兰大地测量研究所，担任导航定位研究室主任，并成为该研究室终身教授，这也是芬兰聘任的第一位华人教授。

在芬兰生活、工作26年后，陈锐志想跳出“舒适圈”，“觉得自己的人生需要重新‘定位’”。

于是，陈锐志前往美国德州农工大学担任讲席教授。在美工作期间，他发现学界在手机室内定位导航方面的研究不足。

瞅准了方向后，陈锐志决定深耕这块“土地”，但他不愿在国外做研究，他想把成果回馈给祖国。

2016年，陈锐志带着学术设想回到了母校，并开始担任武汉大学测绘遥感信息工程国家重点实验室主任。

致力研发音频室内定位技术

陈锐志与导航定位的故事，要从21年前讲起。

2001年，芬兰大地测量研究所成立导航定位研究室，经过一年多的遴选和国际同行评议，陈锐志获聘研究室主任、教授。

上任第一要务，便是规划研究室的发展方向。结合工作经历以及对LBS（基于位置的服务）技术的关注，陈锐志选择了“室内定位技术”这一冷门方向。

在陈锐志的带领下，该研究室的成果取得了突破性进展，相关技术亮相于2010年上海世界博览会（以下简称上海世博会）。

“我们将技术带进了上海世博会芬兰馆，引导进馆游客在手机上体验三维导航服务。”陈锐志说，这是全球第一个基于智能手机的室内三维导航项目。该项目成为上海世博会的示范项目，相关报道登上导航领域学术期刊《GPS WORLD》的封面。

担任武汉大学测绘遥感信息工程国家重点实验室主任后，由陈锐志主持的《高可用高精度室内智能混合定位与室内GIS技术》获得“十三五”国家重点研发计划项目立项。

谈及这项围绕北斗的工作，陈锐志用“从室外到室内、从地面到天上”概括其研究设想。

“目前，北斗尚无法做到室内定位，也无法离开地面CORS（卫星定位服务参考站）网络提供的实时厘米级高精度定位服务。”陈锐志解释道，“从室外到室内”是指把北斗的服务能力从室外拓展到室内，进而形成“室内外无缝”闭环；“从地面带到天上”是指通过“珞珈一号”试验卫星，探索将地面上的CORS基站搬到天上的可能。

由于北斗信号无法穿透室内空间、室内定位精度低，陈锐志及其团队成员希望研发出基于音频的智能手机室内定位技术，以补齐北斗的这一短板。

与目前广泛采用的蓝牙定位技术相比，这一音频定位技术的信号覆盖距离更远、测距精度更高，是目前世界上精度最高的定位技术。

2021年9月23日，陈锐志团队研制的音频定位芯片正式发布，这也是全球首款基于RISC-V高精度音频测距技术的专用芯片。

以赛促学育人自成一派

在芬兰和美国工作期间，陈锐志培养了一批优秀的华人青年科学家，当他回到母校后，也把这批人才带回了祖国。

回到母校后，陈锐志将许多时间用在了培养学生上。他通过武汉大学测绘遥感信息工程国家重点实验室平台，着力创新本科人才模式，以科研优势反哺本科人才培养；设立“双一流”创新训练专项，资助对科研有浓厚兴趣、学有余力的本科生开展科研活动，鼓励学生进行跨学科、跨层次的合作研究。

“本科阶段是科研兴趣培养的关键期，老师稍加引导就可能对学生产生深远的影响。在培养过程中，加强他们的原始创新能力是我的主发力点。”他说。

“陈老师很重视培养我们的创新实践能力，鼓励我们自己搞小科技发明、设计自己的小产品。”陈锐志的学生对记者说。

鼓励学生参加比赛，在“赛中学”是陈锐志独特的育人方式。

2021年10月15日，第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛全国总决赛在江西南昌落幕，由陈锐志指导的学生团队斩获高教主赛道金奖。同时，其作为湖北省唯一入围全国三强排位赛的队伍，创造了武汉大学在该项赛事中的最佳成绩。

“参加国际大赛是提升学生们发现问题、解决问题能力的好机会，能力提升比得奖更重要。”陈锐志说。

此外，陈锐志还善用奖项激励学生进步。他设立了测绘遥感信息工程国家重点实验室原始创新奖，评审标准是科研成果的原始创新程度。实验室的5个研究方向各有一个获奖名额，分别奖励5万元，鼓励学生进行原始创新。

“这个奖学金评定不是看论文，而是重点考查学生的研究思路，是否符合从0到1的原始创新要求。”陈锐志说，希望通过一流的环境培养一流的学生，最终推动学科发展，打造完整的原始创新生态链。

(责编：赵竹青、陈键)