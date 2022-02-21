原标题：为农业科技创新建言献策

“我国把创新作为第一动力，引导社会各方持续加快推动科技创新，农业作为国家根基更是需要科技创新。”日前，全国人大代表、蓝顿旭美食品有限公司董事长郝旭在接受记者采访时表示。

近几年，郝旭聚焦马铃薯产业发展，多次呼吁突出“高”“新”，延伸产业链条，为马铃薯产业高质量转型发展建言献策。他不仅提出具体建议，还与其他全国人大代表及相关单位组成专题调研组，深入山西、内蒙古、陕西、河北、甘肃等省份实地考察，与一线人员交流座谈，共同探讨加工型马铃薯产业发展方向。

对于种子问题，郝旭也十分关注。农业种质资源是保障国家粮食安全与重要农产品供给的战略性资源，是农业科技原始创新与现代种业发展的物质基础。去年两会期间，他提出“关于攻关种源技术，打牢粮食安全基础的建议”。同年7月，郝旭就收到一份来自农业农村部的书面答复。

此外，针对郝旭等全国人大代表“关于提高我国农业现代化水平和供给质量的建议”，农业农村部也曾专门作出答复，从加强高标准农田建设、打通农业生产全产业链、进一步细化质量安全标准、扩大农产品出口等几个方面进行了详细解答。以产业兴旺引领乡村振兴，郝旭在长期调研、提出建议的同时，还通过自己的创新实践带动产业发展。

“去年，我们在山西忻州五寨建设3万亩现代加工型马铃薯示范基地，我们自主研发的‘旭美一号至四号’亩产全部超万斤。”郝旭说，这也成为山西省“土豆革命”的新启蒙者，引领山西马铃薯产业迈向了新境界。

郝旭表示，未来十分有信心推动马铃薯产业高质量发展，构建农产品加工产业链，让其成为助推实施乡村振兴的新动力，农业转型发展的新亮点。

(责编：赵竹青、陈键)