原标题：青岛西海岸新区经济活力涌现

工业机器人、人工智能、集成电路、新型显示等新兴技术产业近年来在青岛西海岸新区迅速发展。2021年前三季度，青岛西海岸新区实现“四新”经济增加值1000.11亿元，占青岛市近三分之一，同比增长22.7%。西海岸新区正成长为一个适宜“四新”经济生长的城区。

工业机器人领域，青岛西海岸新区以智能制造基地为主要载体，依托海尔工业智能研究院、西门子青岛创新中心、中德智能技术博士研究院等创新平台，打造山东省智能机器人产业园，集聚了钢铁侠、澳西机器人、海尔机器人、奥托美森智能制造机器人、科莱尔机器人等多家机器人企业，涵盖工业机器人、服务机器人、特种机器人等多个行业。

“我们以‘无人机+智慧应用’为发展思路，利用人工智能、大数据分析等技术，探索出了‘无人机+’在国土、林业、石化、电力、农业等领域的实战场景和智慧应用。”山东瑞智飞控科技有限公司部门经理任国贞说，目前该公司拥有大中小3个规模无人机50多架，能够通过搭载扩音器、抛投器、多光谱相机等不同配件，实现多场景应用，打造了“天际锐眼”“空地一体”等一系列警务、政务无人机实战体系。“它能够飞越拥挤的车流，查看交通拥堵情况；能够在空中快速对车祸现场进行定位，测绘现场车辆信息。”

“下一步，将进一步加强无人机产业链供需对接，重点推进低空遥感、环境监测、精密测量等科技成果转化，助力人工智能、虚拟现实等智慧城市建设的进程。”山东瑞智飞控科技有限公司总经理孔锁财表示，他们将结合政府在城市治理、应急管理、环境保护等方面日益增长的需求，以无人机产业为平台，搭建政府之间、政企之间、企业之间的交流桥梁，凝聚合力，促进需求应用深度对接融合。

车联网、云计算、大数据等其他新技术在智慧城市建设方面的应用同样日渐成熟，现已涵盖城市运行、公共服务、智慧交通等8个行业领域。目前，已有以萨技术、北京大学（青岛）计算社会科学研究院、灵犀科技产业大数据、真情巴士智慧公交等多家平台运行使用。

在位于新区海西科技园的康普锐斯能源科技公司生产车间内，工人们正忙着进行加氢站用压缩机的生产与组装。“目前我们月产能为8台。2022年，我们要争取新的产能突破，为新区建设‘双碳先行区’贡献力量。”公司董事长尹智介绍。

同时，青岛西海岸新区“芯屏”产业正在快速崛起。2021年，随着京东方物联网移动显示端口器件青岛生产基地项目开工、富士康半导体高端封测项目首条晶圆级封装测试生产线投入使用、青岛光电显示新材料产业园开工……新区光电显示全产业链集群正急剧形成。

“新区以打造中国北方半导体及光电显示产业聚集区和发展高地为目标，力争‘十四五’末形成千亿级‘芯屏经济’规模。”新区发改局新旧动能转换科负责人郭亮说。

在新能源汽车产业方面，新区同样有着不容小觑的实力。2021年11月，上汽通用五菱青岛分公司第700万辆整车下线。700万辆，这个数字不仅是上汽通用五菱青岛分公司发展历程中一个重要里程碑，更是新区汽车产业发展的高光时刻。

2021年，青岛美锦新能源汽车制造有限公司成功通过核准，成为青岛市首家拥有新能源商用车整车生产资质的企业。早在2021年年初，青岛美锦氢能科技园三大项目之一的青岛美锦新能源商用车整车制造中心项目在新区投产，青岛首条氢能公交示范运行线开通，有力提升了氢能汽车产业和城市交通出行品质。

更多强大的“新技术”梯队也正在成长中。数据显示，新区已有1062家企业被认定为市级“专精特新”企业，21家企业入围工信部专精特新“小巨人”企业。新产业蓬勃发展，推动着青岛西海岸新区高质量发展的新经济“产业林”生机盎然。（记者刘成）

(责编：赵竹青、陈键)