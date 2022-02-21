人民网北京2月21日电 （记者王震）近日，证监会通报2021年案件办理情况：全年共办理案件609起，其中重大案件163起，涉及财务造假、资金占用、以市值管理名义操纵市场、恶性内幕交易及中介机构未勤勉尽责等典型违法行为。

2021年，证监会坚持“建制度、不干预、零容忍”工作方针，依法从严从快从重查办重大案件。总体看，案发数量连续3年下降，证券市场违法多发高发势头得到初步遏制。与此同时，执法重点更加突出，虚假陈述、内幕交易、操纵市场、中介机构违法案件数量占比超过八成。

虚假陈述案件数量保持高位，重大欺诈、造假行为时有发生

2021年办理虚假陈述案件163起，其中财务造假75起，同比增长8%；向公安机关移送相关涉嫌犯罪案件32起，同比增长50%。一是违法手段演变升级，刻意利用新业态、新模式掩盖造假。通过伪造合同、虚开发票等惯用手法有组织、系统性造假案件约占60%，部分上市公司通过提前确认收入、少计资产减值等方式粉饰业绩，有的虚构工程项目完工进度，提前确认虚增利润。供应链金融、商业保理等新业态逐渐成为造假新“马甲”，有的借供应链金融之名，虚增收入562亿元、虚构利润47亿元；有的利用商业保理业务实施造假。二是部分案件涉及金额大、周期长，市场影响恶劣。约60%财务造假案件情节严重涉嫌犯罪，超过30%的案件连续3年以上造假。有的上市公司虚构大宗商品贸易虚增收入129亿元。有的公司打着涉密产品旗号与多家上市公司虚构业务。有的在上市前即开始业绩造假，上市后实际控制人还操纵公司股价非法获利。三是违法占用担保案件仍有发生，大股东通过多种方式套取公司资金。全年办理案件73起，同比增长69%。有的实际控制人直接划转上市公司资金，伪造银行对账单隐瞒占用；有的虚构工程款、投资款占用上市公司资金58亿元；有的实际控制人未经公司董事会或股东大会审议，擅自以上市公司名义为关联企业提供担保，合计约18亿元。

操纵市场案团伙化、职业化特征更加明显

2021年办理操纵市场110起，同比下降26%，向公安机关移送相关犯罪41起，同比增长1.5倍。从操纵动机看，有的操纵团伙以连续交易、虚假申报、对倒、蛊惑等多种手段，引诱市场跟风，谋取不当利益。有的上市公司实际控制人为实现高位减持、防止股价面值退市、避免质押股票爆仓等目的，通过控制信息披露内容、节奏，配合市场机构操纵自家股票，已查实14起操纵市场案件涉及上市公司实际控制人或管理层。从操纵主体看，涉案主体多、链条长，形成非法利益网络。操纵团伙与上市公司内外勾结，利用资金、持股优势集中拉抬股价，牟取短期价差；股市“黑嘴”引诱中小股民高价接盘，按接货量单分取收益；配资中介为盘方提供资金支持，按照一定比例抽取利息；市场掮客收取费用后主动牵线搭桥、合谋操纵。从操纵模式看，长线“坐庄”和“快进快出”相结合，资金优势和信息优势相交互，在目标选择、资金筹备、建仓洗盘、拉升出货等环节形成相对固定的操纵模式和流程，多名操纵市场“惯犯”“累犯”被追究行政、刑事责任。

内幕交易多发态势趋缓，关键环节问题较为突出

2021年办理内幕交易201起，案件数量连续三年下降。从案发领域看，涉及并购重组、新股发行、控制权变更等重大资本运作信息的内幕交易案件占64%，涉及业绩公告、商业合作的内幕交易案件也有发生。从案件类型看，避损型内幕交易案件连续发生。如某上市公司实际控制人在商誉减值公开前抢先卖出所持股票，避免损失4900万元；有的私募基金管理人因参与上市公司纾困计划知悉利空信息，在信息公开前高位清仓抛售相关股票，避损金额1900万元。从案发主体看，法定信息知情人内幕交易、泄露内幕信息约占六成，案发比例仍然较高，查实某上市公司董事长内幕交易获利1190万元等一批典型案件。

重点领域案件类型多样，及时查处违法苗头问题

一是办理私募机构违法案件20起，违法行为涉及登记备案、基金销售、资金募集等多个环节。二是办理债券市场违法案件10起，主要表现为虚构利润欺诈发行、为取得企业债发行核准报送虚假材料等。三是老鼠仓案件有所反弹，全年办理案件9起，涉案主体向市场机构的后台管理和技术服务人员延伸。四是期货领域违法案件时有发生，办理相关案件5起，涉及操纵多个商品期货合约。五是办理从业人员违规买卖股票案件16起，涉案人数达90余人。

中介机构违法案件上升，涉案主体覆盖多个领域

全年立案调查39起，中介机构违法案件较去年同期增长一倍以上。涉及会计师事务所28起，证券公司4起、资产评估机构3起，律师事务所2起、银行承销商、评级机构各1起，涵盖首次公开发行、年报审计、并购重组、债券发行、精选层转板等业务环节，首次对银行间债券市场承销银行、评级公司立案调查。其中，年报审计仍为案发集中领域，共有16家会计师事务所在20余家公司的年报审计中涉嫌未勤勉尽责，有的一年内6次被我会立案调查，风险内控失效；有的协助上市公司造假规避强制退市，充当造假帮凶。

证监会表示，下一步将以全面落实《关于依法从严打击证券违法活动的意见》为重点，聚焦关键领域，突出重大案件，坚持“一案双查”，切实加大违法成本，有效提升执法威慑，为资本市场改革发展稳定提供坚强法治保障。

(责编：王震、吕骞)