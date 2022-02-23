人民网北京2月23日电 （申佳平）据国家发展改革委消息，针对近期铁矿石市场供需总体稳定、港口库存持续上升至多年高位，但价格大幅上涨的异常情况，近日国家发展改革委价格司、市场监管总局价监竞争局联合组织港口协会及部分港口企业召开专题会议，研究大幅缩短贸易企业铁矿石免费堆存期、提高港口囤积成本，防范过度囤积等相关工作，指导港口企业敦促铁矿石贸易企业释放过高库存，尽快恢复至合理水平。

国家发展改革委、市场监管总局表示，高度关注铁矿石价格变化，将会同有关部门进一步加大市场监管力度，坚决严厉惩处捏造散布涨价信息、囤积居奇、哄抬价格等违法违规行为，切实维护市场正常秩序，保障铁矿石价格平稳运行。

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