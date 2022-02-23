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银保监会：2021年第四季度保险消费投诉环比下降7.39%

2022年02月23日14:53 | 来源：人民网
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人民网北京2月23日电 （记者罗知之）据银保监会官网消息，近日，银保监会消费者权益保护局发布了《关于2021年第四季度保险消费投诉情况的通报》（以下简称《通报》）。《通报》指出，2021年第四季度，银保监会及其派出机构共接收并转送涉及保险公司的保险消费投诉37646件，环比下降7.39%。

其中涉及财产保险公司14247件，环比下降14.53%，占投诉总量的37.84%；人身保险公司23399件, 环比下降2.42%，占投诉总量的62.16%。人保财险的投诉量位列财产保险公司第一，平安人寿的投诉量位列人身保险公司第一。

《通报》指出，财产保险公司涉及理赔纠纷投诉10506件，占财产保险公司投诉总量的73.74%；销售纠纷投诉1293件，占比9.08%。人保财险的理赔纠纷投诉量位列财产保险公司第一，人保财险、平安财险的销售纠纷投诉量位列财产保险公司前两位。财产保险公司涉及机动车辆保险纠纷投诉9082件，占财产保险公司投诉总量的63.75%；保证保险纠纷投诉1458件，占比10.23%。人保财险的机动车辆保险纠纷投诉量位列财产保险公司第一，人保财险、平安财险的保证保险纠纷投诉量位列财产保险公司前两位。

此外，人身保险公司涉及理赔纠纷投诉2465件，占人身保险公司投诉总量的10.53%；销售纠纷投诉10362件，占比44.28%。人民健康、中国人寿、新华人寿的理赔纠纷投诉量位列人身保险公司前三位，平安人寿的销售纠纷投诉量位列人身保险公司第一。人身保险公司涉及普通人寿保险纠纷投诉9666件，占人身保险公司投诉总量的41.31%；疾病保险纠纷投诉5341件，占比22.83%。平安人寿的普通人寿保险纠纷投诉量位列人身保险公司第一。新华人寿、平安人寿、太平人寿的疾病保险纠纷投诉量位列人身保险公司前三位。

(责编：罗知之、吕骞)

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