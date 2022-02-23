新华社北京2月23日电（记者申铖）财政部部长助理欧文汉23日在国务院政策例行吹风会上表示，2021年，财政部承办的全国人大代表建议和全国政协委员提案数量达3622件，全部按时办结。

“财政部一直是建议提案办理大户。”欧文汉表示，2021年，财政部把建议提案办理作为推进财政改革发展的有效途径和重要抓手，努力将代表委员的真知灼见转化为具体政策和工作举措。

为推动提升办理质量，财政部秉持全过程沟通联络理念，坚持常态化沟通联络机制，拓展多样化沟通联络渠道。2021年，财政部累计开展座谈59场，与604名代表委员进行了沟通，收集办理意见建议1037条。

“将与代表委员的沟通贯穿建议提案办理的全过程，确保在工作的决策环节、执行环节、监督落实环节都能听到来自人民的声音，都有人民的参与。”欧文汉说。

过去一年，财政部承办的多项建议提案转化为具体的政策措施和贯彻落实举措。例如，针对代表委员对改革完善科研经费管理提出的意见建议，财政部会同有关部门组织专题调研，并于去年8月报请国务院办公厅印发了《关于改革完善中央财政科研经费管理的若干意见》，明确改革完善科研经费管理7个方面的25条举措。再如，针对代表委员集中关心的民生问题，财政部坚持以人民为中心的发展思想，统筹人民需要和财力可能，持续加强基础性、普惠性、兜底性的民生建设。

“下一步，财政部将继续加强建议提案办理工作，以更高标准、更严要求、更实举措推动建议提案办理工作取得新成效，更好为代表委员履职服务。”欧文汉说。

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