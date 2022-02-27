张尼

原标题：【奋进新征程 建功新时代】小日子与大梦想 中国家庭的十年之变

民亦劳止，汔可小康。惠此中国，以绥四方。

“小康”出自于《诗经·大雅·民劳》。2000多年前，中国古人就表达了向往幸福安康的朴素愿望。

如今，中国已经全面建成惠及十几亿人口的小康社会，改变正发生在千千万万个普通家庭中。

赵女士家中为除夕准备的年夜饭(受访者供图)

餐桌上的味道之变

刚刚过去的虎年春节里，细心留意就会发现，朋友圈出现频率最高的就是种类繁多的美食。

“鸡、鸭、鱼、海鲜、反季水果、进口零食、猪牛羊肉，这些基本已经成为了过年的必备品了，现在一到过年，朋友圈就被年夜饭刷屏。”

春节期间，北京市民赵女士家里的年夜饭颇为丰盛。这几年春节，她最深的感触就是，每到除夕夜，朋友圈就变成“美食大赛”。

曾几何时，中国还在为“吃得饱”发愁，而站在2022年，“谁来养活中国”的问号已经被远远抛在身后。农业农村部近期公布数据显示，中国的粮食产量已连续7年稳定在1.3万亿斤以上，粮食供给总量充足、库存充裕。

守住耕地红线、组织实施“菜篮子”工程……“手中有粮，心中不慌”，中国人的饭碗牢牢端在了自己的手上，即便面临新冠肺炎疫情来袭，货架上的粮食也满满当当。

而最近这十年，国人餐桌上的食品种类也越来越丰富，甚至能足不出户就品尝到世界各地的美味。来自商务部的数据显示，2012年至2020年，中国食品进口年均增长11.4%，2020年，中国的食品进口总额突破千亿美元大关。

甚至在空间站上，中国航天员也能享用上多达120种的主食、副食、即食、饮料等等。

在民以食为天的中国，没有什么比“舌尖上”的幸福来得更直接。

从乡村到城市的“跨越”

如果说饭桌上的变化是最简单的幸福，那么居住和生活环境的改善对于很多普通家庭来说，就是实现了“质的飞跃”。

“这些年，发生在家里最大的变化就是搬进了市区居住。”

老家在安徽寿县的林瑶(化名)家里一共兄妹三人，如今，林瑶在北京发展事业，哥哥和妹妹都在合肥市区买房安家，父母也被接去同住。

林瑶回忆，大约在2012年，老家的村镇之间开始公路联通，自来水家家到户，而到了2015年左右，村子里几乎家家有了汽车，大部分人都在合肥市区买了房，大家的生活水平都在发生变化，“过去那种出门靠拖拉机的景象消失了。”

老百姓生活条件的改善，也得益于脱贫攻坚的成果。

在2019年时，经安徽省政府批准，包括寿县等在内的18个贫困县(市、区)退出贫困县序列。这也是脱贫攻坚以来，安徽省第二批贫困县“摘帽”。

放眼全国，十八大以来，中国实现平均每年1000多万人脱贫，几乎相当于一个中等国家的人口，创造了人类减贫史上的奇迹。而最新的官方数据显示，2021年，脱贫人口人均纯收入已经达到12550元。

资料图。 中新社记者 侯宇 摄

厨房里多出的垃圾桶

在赵女士家中的厨房里，如今习惯性地摆着三个垃圾桶，一个放厨余垃圾、一个放可回收废品、另外一个用来盛放其他垃圾，这样的习惯她已经维持了一年多。

伴随着越来越多的城市加入垃圾分类的行列，这样的改变正发生在千千万万的普通家庭里。

林瑶返乡探亲时也有深刻的体会。她说，如今老家的生活垃圾也开始规范管理，过去农村垃圾都是在家门前找个地方天天扔，如今有了定点垃圾桶，每天清运，环境干净了很多。

近年来，绿色发展方式和生活方式逐步形成。

2021年9月国新办发表的《中国的全面小康》白皮书显示，中国成为世界利用新能源第一大国和世界节能进步最快的国家，2020年单位国内生产总值能耗和碳排放分别比2015年下降13.2%、18.8%。

从农村厕所革命到生活垃圾、生活污水治理，从大力推进生活垃圾分类、城市黑臭水体治理到城市公园、绿地、绿道建设，城乡人居环境更加整洁、舒适、美丽。

从“光盘”行动、节水节纸、节电节能，到环保装修、拒绝过度包装、告别一次性用品，“节俭风”吹进千家万户，简约适度、绿色低碳、文明健康的生活方式成为社会新风尚。

一股悄然兴起的全民滑雪风

刚刚闭幕的北京冬奥会带火了3亿人参与冰雪运动的热情。

春节假期，北京市民王先生和家人去位于郊区的一家滑雪场体验了把冰雪运动的乐趣。

“现在滑雪都快成全民体育运动了，网上也是各种视频，尤其是冬奥会一开，感觉不去体验一把都不行。等以后还想去东北再感受一下。”

数据显示，从2015年北京申办冬奥成功到2021年10月间，全国冰雪运动参与人数达到3.46亿人，居民参与率达24.56%。

当然，近年来火了的不仅仅是个别体育运动项目。

覆盖城乡的公共文化设施网络持续完善、“暑期档”“国庆档”“春节档”大片云集、文化与旅游融合发展、全民健身热悄然兴起……中国老百姓的精神文化生活日益丰富活跃起来，发生改变的是每个人的精神面貌。

小康，一头连着每个家庭、每个中国人的小日子，一头连着中华民族的大梦想。千百年来埋藏在中国人民心中的美好愿景逐步实现，成为国人新生活、新奋斗的起点。(完)

(责编：孙红丽、杨迪)