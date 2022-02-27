张辛欣

原标题：奋进新征程 建功新时代丨强筋壮骨，铸就发展引擎——制造业一线观察

工厂里，机械臂智能操作，生产流程一“键”触达；“云端”上，实时传送的数据，不断优化供应链配置，降低库存压力……今天，智能化的操作颠覆了人们对传统制造的认知。

不只是生产在转型。从新型材料、动力电池到新能源汽车、高端装备，与日俱增的创新能力，不断夯实工业基础，激发起发展的潜力与动能。

2022年，锚定高质量发展，制造业加快强筋壮骨，不断铸就发展引擎。

坚定创新，筑牢大国制造根基

约50%增长——不断加大的研发投入，在纳微科技董事长江必旺看来，目标就是一个，进一步提升纳米微球性能，拓展应用领域，持续保持领先优势。

纳米微球“身量”虽小，作用却大。因较强的光、电、磁等性能，作为载体材料在生物制药、平板显示等诸多产业起到关键作用。曾几何时，极高技术门槛让这个材料面临“卡脖子”，国内企业持之以恒创新，打破垄断，我国在高性能微球领域拥有了话语权和竞争优势。

2月8日，在位于重庆璧山区的一家精密制造有限公司，工作人员在生产车间作业。新华社记者 王全超 摄

基础材料、基础零部件、基础技术和工艺等等，支撑着中国制造的“底盘”。越是向产业链价值链高端发展，越需要坚实的根基。

党的十八大以来，我国以前所未有的力度加强原创性、引领性科技攻关。小到一片材料、一个芯片，大到重大装备、新型基础设施，创新始终是关键词。

特别是近年来，着眼于夯实工业基础，关键领域创新力度持续加大——

发挥科技重大专项的带动作用，实施挂图作战、“揭榜挂帅”；在重点领域布局一批国家制造业创新中心；加快培育专精特新中小企业……一系列举措让中国制造“骨骼”更加强健，产业创新能力加快从量的积累向质的飞跃、从点的突破向系统能力提升转变。

2022年，聚焦补链强链，提升产业整体竞争力，创新的投入不断提升——

调整状态，努力练就“独门绝技”，列入很多企业虎年“任务单”。促进工业稳增长，健全优质企业梯度培育体系，坚持纾困解难强帮扶与支持创新促升级两手抓，一系列政策相继出台。

“2022年，将更加注重从产业链角度推动大中小企业协同创新，加速创新向各领域推进。”工信部副部长徐晓兰说，目前，全国专精特新企业有4万多家，制造业单项冠军企业超过800家。2022年，力争新培育3000家左右“小巨人”企业。

把握数字机遇，加快结构优化升级

之前还要用强光手电筒肉眼检测化纤丝，现在智能质检设备就能将异常的产品送来复检。“一朵云”，改变了化纤制造工厂的生产模式。

借助百度智能云将光学成像与算法结合，恒逸石化实现产品智能质检和自动筛查。依靠数字技术，工厂效率大幅提升。

通过5G、云、AI的协同创新，越来越多的工厂、行业加快智能化进程。

京东工业品数据显示，虎年春节后开工首周，在京东工业品平台上，工业品品类销售额同比增长102%，其中用于提升生产自动化程度的工控自动化设备销售额同比增长288%。数字化正加快融入生产、采购各环节。

2月14日，在位于浙江省湖州市吴兴区的金洲管道科技股份有限公司，工作人员和智能机器人协作生产不锈钢管件。新华社记者 翁忻旸 摄

把握数字化机遇，推动工业生产的节能减排，也成为虎年新春很多行业、企业的选择。

热电厂尝试在生产过程中嵌入人工智能算法、数字孪生模型，降低排放和成本；通过负荷排程系统优化排产，石化工厂生产线对能源动力的消耗降低；借助云平台掌握充电桩状态，新能源车充电运维的效率不断提升……围绕绿色转型的实践在展开。

工信部总工程师田玉龙说，“5G+工业互联网”已形成了20个典型应用场景和10个重点行业领域的实践活动。2022年，要将智能化作为突破口和发力点，利用数字技术推动质量变革、效率变革、动力变革。

紧扣高质量发展，扎扎实实稳向前

2月7日，福建省第一季度重大项目视频连线集中开工仪式在福州举行。福建省发改委重点项目综合管理处负责人郑强表示，本次开工的项目中，福建省重点推进科技含量高、引领性强的项目，助力产业链的补链强链，推动形成产业集群。

上海市浦东新区近日发布生物医药产业高质量发展行动方案，抢占新赛道、培育新动能；江苏支持骨干企业牵头组建创新联合体，协同产业链上下游企业开展重大科技攻关；武汉城市圈九城携手打造“光芯屏端网”万亿产业……

做强长板，补齐短板，紧扣高质量发展，中国制造扎扎实实稳向前。

2月7日，在浙江省杭州市临安区天目山镇一家外贸企业，工人在抛光自行车钢圈。新华社发 胡剑欢 摄

虎年新春伊始，工信部等八部门联合印发《关于加快推动工业资源综合利用的实施方案》，大力推动钢铁、有色、化工等重点行业工业固废源头减量。

在工业稳增长的同时，严把“绿色关”；聚焦纾困减负，千方百计保市场主体；规范平台经济发展，创造更加公平的竞争环境……坚持问题导向，抓实干谋实效，发展的新局面不断打开。

“我们既要筑牢工业核心竞争力的三大基础——产业技术基础、创新能力、产业链供应链韧性，也要在三方面形成亮点。”田玉龙说，要加快专精特新企业成长步伐，使其成为提升制造业核心竞争力的重要生力军，同时大力推进智能制造和绿色制造，形成对转型升级、创新发展的全面拉动。“这是2022年的主要任务，也是‘十四五’时期的重点工作。”

(责编：孙红丽、杨迪)