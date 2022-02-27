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两会前瞻：疫情之下回应民生关切，中国还有哪些“储备”？

夏宾
2022年02月27日09:52 | 来源：中国新闻网
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原标题：两会前瞻：疫情之下回应民生关切，中国还有哪些“储备”？

　　新冠疫情暴发至今两年有余，中国一边针对疫情形势精准防控，一边针对经济形势精准施策。因应疫情之下的民生难题，政府为困难民众兜底、为小微企业“撑腰”，保障生活必需品供应，保持基本民生服务不断档。

　　中国全国两会召开在即。当下，海外疫情依然严峻，持续困扰世界经济复苏；国内疫情零星散发，仍需平衡好防控与发展。在此背景下，更好回应民生关切，中国还有哪些“储备”？

　　其一，宏观政策持续发力。全球其他主要经济体在抗击疫情时，货币政策“大放水”，财政刺激规模猛增导致赤字攀升，而中国抗疫的“综合配方”使其保留了充足政策空间。

　　从前期各地两会透露的信息看，疫情常态化精准防控成了地方政府在预算草案中考虑的一大因素，将会用更大力度调整优化支出结构，着力保障民生等重点支出。

　　植信投资首席经济学家连平表示，积极财政政策的重心有望提前至2022年上半年，会在多个方面精准作为，包括教育、社会保障与就业、医疗卫生等民生相关支出有望继续保持较高增速，维护好人民群众的切身利益，确保社会政策托底，保障整个社会的稳定运行。

　　连平预计，今年货币政策将进一步发挥结构性政策工具的定向支持功能。保民生、保就业仍是政策目标之一，中国央行将继续利用支农、支小再贷款再贴现等政策工具，加大对三农、小微、民营企业等薄弱环节、重点领域与区域的支持力度。

　　其二，投资项目惠及百姓。稳增长离不开有效投资，今年的投资新亮点也与民生密切相关。海通证券首席经济学家荀玉根指出，政策开始转向积极，基建投资有望发力，满足社会需求及符合国家发展战略的方向应是未来基建发力的重点，这其中就包括民生工程。

　　资料图：房地产楼盘。中新社记者 张斌 摄

　　“住房是民生的最重要的领域，保障房建设和老旧小区改造不仅能满足居民住房需求，也能拉动房地产，托底经济。”荀玉根说。

　　2021年12月的中央经济工作会议就强调，坚持租购并举，加快发展长租房市场，推进保障性住房建设。官方透露，今年将大力增加保障性租赁住房供给，以人口净流入的大城市为重点，全年建设筹集保障性租赁住房240万套(间)。

　　中泰证券宏观首席分析师陈兴称，多地的政府工作报告中公布了全年的保障性租赁住房的筹措目标，其中以上海和北京最为突出。此外，各地也在推进城市更新行动，例如北京就提到要有序推进老旧楼宇、老旧厂房等6大类更新项目，完成老楼加装电梯200部以上等。

　　其三，保住就业提高收入。就业是民生之本，是最大的民生工程，而最容易遭受疫情冲击的中小微企业是吸纳就业最大的“中流砥柱”。

　　保企业就是保就业。近期召开的国务院常务会议就提出，延长制造业中小微企业缓税政策，扩大地方“六税两费”减免政策适用主体范围至全部小型微利企业和个体工商户。

　　中国银行研究院研究员刘晨表示，通过持续推动减税政策，一方面缓解了中小微企业经营压力，保障企业生产经营活动的有序恢复和持续；另一方面有效充盈了企业现金流，有利于企业增强抗风险能力。　

　　陈兴直言，在疫情干扰并未完全消除、经济增长速度趋缓的背景下，今年就业压力或仍不容小觑。促就业要“三箭齐发”，主要从抓好重点群体就业、注重职业技能培训、支持新就业形态发展三方面着手。

　　全国政协常委、经济委员会副主任杨伟民表示，增加居民收入要改革国民收入分配制度，提高居民收入占国民收入的比重，努力实现居民可支配收入增长同步或快于经济增长，在企业部门则重点应降低金融和房地产部门占国民收入的比重。

　　工银国际首席经济学家程实说，长期来看，“公平”会是中国一系列政策变化的核心要义之一，公平兼顾所有人福利最大化、弱势群体福利最大化和机会均等。

(责编：孙红丽、杨迪)

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