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西安卫星测控中心成功完成多点并行发射测控任务

2022年02月27日20:22 | 来源：新华网
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　　新华社西安2月27日电（田枝、吕炳宏）我国于27日上午3个多小时内，分别在酒泉和文昌成功实施两次航天发射任务。西安卫星测控中心作为测控系统主体单位，圆满完成多点并行测控任务。

　　这两次任务的准备工作贯穿整个春节假期，西安卫星测控中心积极克服技术状态复杂、多地疫情反复等多重困难挑战，进一步优化任务组织模式、细化准备流程、强化质量管理，确保万无一失。

　　长征八号遥二运载火箭还创造了中国航天一箭多星发射的新纪录。“这次任务的发射目标数量、星箭分离批次、分离时间跨度都达到了新高，对测控精度提出了极高的要求。”中心高级工程师张建海介绍，他们对卫星的分离过程和分离机理进行深入研究，与研制单位进行多轮次研讨交流，形成了完备的分离判断应急处置方案。

　　为进一步压缩22颗卫星初始轨道计算时间，科研人员优化了遥测数据判断岗位交互流程，完善了箭遥数据提取分析软件功能，同时将星箭分离相关遥测参数进行专项页面实时显示，大大提高初轨确定效率。

　　这两次任务中，西安卫星测控中心大胆起用年轻技术人员，通过试验任务摔打磨炼了年轻同志。

　　2022年，我国航天发射仍将保持超高密度，同时准备数次测控任务已经成为常态。西安卫星测控中心相关负责人表示，他们将落实好科技创新、人才培养、质量提升“三大工程”，不断突破关键技术，为一颗颗“中国星”铺就通天坦途。

(责编：牛镛、杨光宇)

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