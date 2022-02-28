本报记者 王 观

今年3月1日至6月30日，我们将迎来2021年度个人所得税综合所得年度汇算。个人所得税年度汇算关系到每个人的“钱袋子”，今年税务部门提供了哪些便民服务？

预约办理，提升办税效率和申报体验——

为防止汇算初期扎堆办理造成不便，今年税务部门新提供预约办税服务：需要在3月1日至3月15日间办理年度汇算申报的纳税人，可通过个人所得税手机应用提前预约办税。预约操作步骤非常简便，有关功能已于2月16日上线。如果纳税人确有紧急情况，又没有预约到合适日期，也可到主管税务机关办税服务厅直接办理。3月16日后，纳税人无需预约即可办理。

需要说明的是，2021年度汇算期间跨度达4个月，全天候24小时随时办理，纳税人办税时间非常充裕，无需抢在前几天扎堆办理。

3种办理方式，满足不同人群需求——

近日发布的《国家税务总局关于办理2021年度个人所得税综合所得汇算清缴事项的公告》（以下简称《公告》），明确了3种办理年度汇算的方式，即纳税人自行办理、请任职受雇单位办理、委托涉税专业服务机构或其他单位及个人办理。单位或受托人代为办理年度汇算后，应当及时将办理情况告知纳税人；纳税人如果发现年度汇算申报信息存在错误，可要求其代办或自行办理更正申报。

对于独立完成年度汇算存在困难的年长、行动不便等特殊人群，由纳税人提出申请，税务机关可提供个性化年度汇算服务。比如，对需要办理年度汇算的老年纳税人，税务部门除提供个人所得税手机应用办理、申报表项目预填、提示提醒等各项服务外，还将在办税服务厅提供税费咨询、业务指引、全程协助办理等“一站式”综合服务，并提供优先办理服务，缩短老年人的等候和办理时间。在符合疫情防控要求的条件下，如果老年人确有需要，经沟通一致，税务部门也可以提供预约上门服务。

退税、补税更贴心，进一步巩固“首违不罚”制度——

为方便办理退税，综合所得全年收入额不超过6万元并且已预缴个人所得税的纳税人，可选择使用自然人电子税务局提供的简易申报功能，便捷办理年度汇算退税。

《公告》明确，继续实行年度汇算“首违不罚”规定。纳税人在办理年度汇算时，因申报信息填写错误造成年度汇算多退或少缴税款，纳税人主动或经税务机关提醒后及时改正的，税务机关可按照“首违不罚”原则免予处罚。

如果纳税人不太清楚自己全年收入金额、已缴税额，无法确定自己应该补税还是退税，或不知道自己是否符合免予办理年度汇算的条件，也不用担心，可通过以下途径解决：

一是可要求扣缴单位提供发放的收入和已预缴税款等情况；二是可登录自然人电子税务局，查询本人纳税年度的收入和纳税申报信息；三是年度汇算开始后，税务机关将通过自然人电子税务局，根据一定规则为纳税人提供申报表项目预填服务，如果纳税人对预填的收入、已预缴税款等申报表项目认真核对没有异议并确认后，系统就会自动计算出应补或应退税款，纳税人就能知道自己是否需要办理年度汇算了。

《 人民日报 》（ 2022年02月28日 10 版）

(责编：牛镛、杨光宇)