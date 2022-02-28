本报北京2月27日电 （记者杜海涛）记者从国家粮食和物资储备局获悉：当前，我国秋粮收购平稳有序，收购进度快于上年，市场运行总体平稳。截至2月20日，主产区各类粮食企业累计收购秋粮3047亿斤，同比增加342亿斤。

据介绍，目前中晚籼稻旺季收购已于1月底结束；粳稻旺季收购将于2月底结束；大豆、玉米旺季收购将持续到3月底和4月底。

国家粮食和物资储备局相关负责人表示，当前国内粮食市场供应充足、运行平稳，各项政策措施有力有效，维护粮食市场平稳运行既有坚实基础，又有诸多有利条件。2021年全国粮食产量再创新高，达到13657亿斤。国家有关部门近期公布了2022年稻谷最低收购价格水平，早籼稻、中晚籼稻和粳稻比上一年均有所提高，加上小麦最低收购价格水平连续提高，有利于保护种粮农民利益和种粮积极性，为粮食生产再获丰收提供有力支撑。

《 人民日报 》（ 2022年02月28日 10 版）

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