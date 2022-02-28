本报记者 张腾扬

从北京城区往北200多公里，滦河上游的大山深处，沿河天然形成上下两个宽阔的水库地形。两个水库表面被冰层覆盖，凑近可以听到冰层下的水流声。这两个水库，仿佛构成一个巨型“充电宝”，随着水流一升一降，河北张家口张北地区的绿色电能源源不断地输向北京冬奥会、冬残奥会场馆。

这里就是丰宁抽水蓄能电站，是正在建设中的世界上装机规模最大的抽水蓄能电站，计划于2024年全部投产发电。届时，电站年抽水电量将达87.16亿千瓦时，发电量可达66.12亿千瓦时。

电站运营方河北丰宁抽水蓄能有限公司党委书记、董事长何一纯介绍，丰宁电站由上水库、下水库、输水系统和地下厂房系统组成，“白天用电低谷时，利用过剩的风能和光伏电能，把下水库的水通过地下输水系统洞室和机组设备抽蓄到上水库；等到晚上用电高峰时，再通过放水发电。等电站全部投产后，一次能蓄满可储存电量近4000万千瓦时”。何一纯说，2021年底，丰宁电站首批1号、10号两台机组开始投运，接入张北柔直电网和华北500千伏电网，并为北京冬奥会场馆提供了60万千瓦的出力。

这一巨型“充电宝”的关键组成部分是12台30万千瓦单级可逆式水泵水轮发电电动机组，总装机360万千瓦。何一纯说，丰宁电站地下厂房单体总长414米，高度54.5米，跨度25米，是世界最大的抽蓄地下厂房。

何一纯介绍，他们把高达54.5米的地下厂房分成了9层施工，在施工过程中不断通过多种技术措施进行加固，像串糖葫芦一样将其串起来，以防地下厂房在开挖时出现变形。这是国内首次系统性攻克复杂地质条件下超大型地下洞室群建造关键技术。

“不仅如此，丰宁电站还最大限度保留并利用原始自然地貌。”何一纯手指丰宁电站地形图说，“这里最初便有上下两个‘水盆’地形，上水库无水，下水库过去还修建过小水电站。”由于这一特性，丰宁电站单位千瓦建设成本投入较低，更加绿色环保。

据了解，丰宁电站完全建成投产后，每年将节省标煤48万吨，减少二氧化碳排放120万吨，助力华北地区的能源清洁低碳转型。

《 人民日报 》（ 2022年02月28日 10 版）

(责编：牛镛、杨光宇)