本报太原2月27日电 （记者郑洋洋）记者从山西省财政厅获悉：今年山西省财政部门将建立完善乡村振兴投入保障机制，在要素配置上优先满足，在资源条件上优先保障，在公共服务上优先安排，支持农业农村优先发展，稳住农业基本盘。

今年，山西全省一般公共预算支出中农林水支出625.94亿元，增长10.7%，增幅远高于财政预算收支总体增幅，创历史新高。

据了解，“十四五”时期，山西省财政每年安排乡村振兴战略专项资金，重点保障乡村特色产业、人居环境整治、绿色生态发展、美丽乡村建设等方面。

扩大政府债券用于农业农村规模，一般债券优先安排乡村振兴领域公益性项目，专项债券逐步提高用于农业农村份额。强化资金引导撬动作用，优化农业信贷担保体系，动态调整贴息奖补、业务奖补、担保费用补助等政策。

安排衔接推进乡村振兴专项资金，重点向巩固脱贫攻坚成果任务重、推进乡村振兴底子薄的地区倾斜，确保不发生规模性返贫。

《 人民日报 》（ 2022年02月28日 10 版）

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