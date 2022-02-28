本报记者 冯 华 余建斌

2月27日，长征八号遥二运载火箭在中国文昌航天发射场点火升空。

刘帅冶摄（影像中国）

2月27日上午11时06分，长征八号遥二运载火箭飞行试验在中国文昌航天发射场顺利实施，火箭飞行正常，试验取得圆满成功。此次任务共搭载22颗卫星，创下我国一箭多星任务最高纪录。

专家介绍，一箭多星是指一枚运载火箭同时或先后将多枚卫星送入预定轨道的技术。与传统的单星发射相比，一箭多星能够更充分地利用火箭运载能力，提高发射效率，降低发射成本。一箭多星发射技术难度较大，目前世界上只有少数国家掌握。2015年我国长征六号运载火箭在首飞任务中，成功将20颗卫星送入太空。此次的“一箭22星”，创造了新纪录。

长征八号是我国自主研制的中型运载火箭。此次发射的长征八号遥二运载火箭为长征八号运载火箭无助推器状态。火箭采用无毒无污染推进剂，全箭长约48米，芯一级直径3.35米，芯二级直径3.0米，起飞重量约198吨，起飞推力约240吨，可实现太阳同步轨道3吨运载能力。航天科技集团一院长征八号运载火箭总体副主任设计师陈晓飞介绍，与长八遥一火箭相比，遥二火箭外形上最大的区别就是取消了两个助推器，从两级半构型变成了两级串联构型。

据介绍，此次发射共搭载了海南一号01和02星、大运号（星时代—17）卫星、文昌一号01和02星、泰景三号01星等22颗商业卫星，主要用于对地观测、低轨物联网通信、空间科学试验，可提供资源调查、合成孔径雷达数据支持、物联网分散终端数据采集、在轨科学试验和技术验证、船只信息收集处理等服务。

一箭发射22颗卫星，如何实现？

专家表示，一次要将这么多卫星安全顺利送达目的地，首先要解决“乘客”在整流罩内的布局问题。研制人员充分梳理卫星的结构形式、任务需求，创新设计了一款3层多星分配器，能在有限的整流罩空间内，为每颗卫星安排舒适的“座位”。

此外，卫星到天上后要离开箭体，在这个过程中，要考虑卫星不同的解锁方式和分离能源所带来的运动偏差。研制团队根据卫星布局，对所有箭体和卫星偏差进行多轮仿真计算，设计了12次分离动作，确保22颗卫星安心“下车”。

航天科技集团一院长征八号运载火箭副总指挥段保成说：“星箭分离中长八火箭宛如跳了一出‘芭蕾’，22颗星如‘天女散花’一般释放。”

值得一提的是，火箭的整流罩高度从8米缩短到5.4米，使得全箭关键部位的受载降低了，有利于提高任务的发射概率，从而进一步提升火箭的任务适应性。

长征八号遥二运载火箭同时还是一发“共享火箭”，其搭载发射的22颗卫星，分别来自7家研制单位。航天科技集团一院长征八号运载火箭总指挥肖耘介绍：“简单地说就是‘拼车’方案，为用户提供经济实惠的发射服务，门槛大大降低了。”

长征八号遥二运载火箭成功发射，也是西昌卫星发射中心文昌航天发射场首次执行商业航天发射。此次发射极大降低了发射成本，商业应用示范效应显著。

《 人民日报 》（ 2022年02月28日 11 版）

(责编：牛镛、杨光宇)