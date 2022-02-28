王晶玥

打开小红书、B站、微博等平台，搜索某款产品、某项服务、某个景点口碑如何，往往能看到铺天盖地的“种草笔记”，几乎渗透到生活的方方面面。点进评论较多的笔记发布者的主页不难发现，有的是深耕某领域、经常输出观点的网红博主，有的是乐于分享经验、体验的领域达人。由于具有深厚的粉丝基础，产品一经他们推荐，便会吸引消费者购买。可这种推荐，真的靠谱吗？

“种草”的确带来便利。如今生活节奏快、时间碎片化，消费者很难抽出整块时间仔细了解某类产品的功能和效果。同时，日常广告具有较浓的宣传色彩和片面性。相较之下，消费者更倾向于参考普通使用者的体验和建议。网红博主、达人等作为有经验的第三方，分析指出产品优缺点，为消费者省去大量对比和抉择时间，自然颇受欢迎。

然而，变味的“种草笔记”打着分享高品质生活的旗号、标榜客观公正，实际上干的却是商业营销的买卖，透支的是消费者信任，也可能给消费者带来伤害和损失。网红博主明知产品有问题却不点出，消费者被蒙在鼓里还以为寻得理想选项；有的博主甚至连产品包装都没拆开，就乱吹一气；产品在“种草者”嘴里是“宝贝”，到消费者手中却是“三无产品”……“种草”从最初的用心测评、讲真实感受，现在有时竟成了网友口中的“恰烂钱”（指昧着良心打广告）。有人表示，只要看看大批博主在吹捧哪款产品，就知道哪个品牌正在发力营销。还有人调侃说，避开网红推荐就能避开“购物雷区”。何以至此？原因是多方面的。从“种草”发布者的角度来说，主要是粉丝规模扩大后，商家主动发出推广邀请，面对资本诱惑，不少“种草者”违背了初心。

“种草者”必须正视自我。网红博主、达人热度高，正是因为他们曾经发布可信的“种草笔记”积累了信誉，获得消费者的关注与信任。既然脱颖而出，就应该明白积聚起关注度并非易事，更要珍惜自己的声誉。需要指出的是，在拥有大量粉丝的基础上，“种草者”与品牌合作、向大众介绍产品本身无可厚非，但推荐的东西要对得起自己的良心，把真实体验和感受说出来，绝不能玩虚假宣传的把戏。在由无数“种草者”与“被种草者”共同构成的大环境中，每一位网红博主、达人，都应努力找准“定位”、回归“种草”根本，用更多真实的体验、可靠的判断、贴心的提示服务社会大众，靠优质内容和服务积累好评，让“种草笔记”真正成为大家不可或缺的“购物指南”，一起营造良好的购物环境。

(责编：牛镛、杨光宇)