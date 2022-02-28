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年轻人成为线上黄金消费主力

袁  茵
2022年02月28日05:22 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　消费者在电商平台选购黄金饰品。
　　图片来源于网络

　　中国黄金协会日前发布的数据显示，今年春节期间，全国黄金消费同比增长13%。据统计，在天猫超市购买黄金的人群中，“95后”和“00后”两大群体占比过半，成为网购黄金的主力人群。

　　为了满足年轻人线上选购黄金的需求，天猫超市首度开卖黄金，上线近400款各种黄金、白银首饰。专家指出，电商提供的优惠、丰富的选择和便利的送货上门服务，带动了年轻人网购黄金首饰的热潮。

　　有分析认为，黄金在年轻人中走红，源于年轻人越来越务实。他们不仅看重金饰的装饰作用，也看重金饰的金融属性。在社交媒体上，年轻人分享攒金豆子、购买金条金饰的心得，尤其是在黄金涨价的背景下，购买黄金、金饰成为有眼光、会生活的一个标签。黄金由此成为了年轻人馈赠亲友、伴侣的新选择。

　　黄金消费热也成为网上热门话题，网友纷纷表示“当年对大妈抢黄金的议论声有多大，如今对黄金的爱就有多深”“虎年生肖款一上线就售空，没想到这么火！”“不少金饰寓意很好，比如花生柿子状手链寓意‘好事发生’，莲子状手链寓意‘好事连连’，新年应景！”“还看到了皮卡丘等联名款金饰、国潮跨界饰品，可选择的范围更多了！”

(责编：牛镛、杨光宇)

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