新华社济南电（记者张志龙、贾云鹏、邵琨)雨水已过，天气渐暖。针对当前冬小麦苗情复杂形势，农业大省山东做好“稳”字文章，行动早、动作快，坚决打赢夏粮生产这场硬仗，一幅忙碌紧张但有序平稳的春耕图正在齐鲁大地徐徐展开。

“科技壮苗”行动早 多措并举忙春管

“麦子播种得晚，需要更多的精心照料和肥水营养……”在菏泽市巨野县柳林镇的一处麦地里，巨野县农业农村局高级农艺师毕研存正给全镇的村党支部书记、种粮大户现场讲解小麦促弱转壮技术要点。

眼下，齐鲁大地上的麦苗正逐步返青。受去年罕见秋汛影响，山东多地冬小麦播期延迟、晚播麦面积较大，弱苗比例大大高于往年，做好春季田间管理尤为重要。

有备才无患。春节前，山东就启动了冬小麦“科技壮苗”专项行动，组织专家到田间地头进行技术指导。“‘早’是今年春耕的最大特点，往年都是过了正月十五才着手这项工作，今年提前了约一个月。”山东省农业农村厅种植业管理处负责人说。

“多亏了农技专家的推荐，我采取了小麦覆盖地膜技术，苗情比其他早播一个月的小麦还要好。”在阳谷县阿城镇常楼村，种粮大户常绍兵种植的170亩小麦长势喜人。

聊城市莘县在成立技术指导小组的同时，还成立了春季田间管理工作领导小组，实行班子成员包片、脱产干部包村、村干部包户，每个地块均落实了责任人。

为了进一步抓实抓好春季麦田管理，山东还建立完善遥感应用中心，采用信息化手段实施苗情监测、病虫害预警防控；制定防灾减灾应急预案，重点防范极端天气、“倒春寒”等危害。

农资配送到田间 部门联动齐保障

在新泰市刘杜镇驻地的供销社为农服务中心里，载满农资货物的运输车忙碌进出。这个服务中心融合农资销售、快递集散等功能，农资商品可实现直供到户、到田间地头。不少农民直呼“太方便了”。

新冠肺炎疫情发生的这两年，各种新业态不断涌现。山东多地依托“庄稼医院”、为农服务中心等，畅通末端配送渠道，确保农资及时配送到田间地头。

作为春耕主力军，农机好坏直接影响生产效率。“我们对起垄机、播种机和大型拖拉机进行检修和保养，关键时刻不能‘掉链子’。”潍坊市寿光源兴农机专业合作社理事长王晓周说。目前，潍坊市4万台农机已完成了“体检”，确保农机能顺利作业。

针对今年苗情差、农资需求多的现状，滨州市京阳生物肥业有限公司总经理赵宝忠说：“我们正加紧生产市场急需的有机肥，好让地里的小麦有个好收成。”

多个部门已经行动起来：山东银保监局指导辖区金融机构通过优质金融服务，为农民春耕生产保驾护航；山东省级财政统筹资金8亿元，助力加强田间管理，促进苗情由弱转壮……

山东省农业农村厅副厅长褚瑞云说，全省春季农业生产化肥需求约270万吨、农机具115万台（套），目前各类农资、农机具准备较为充足，能够满足生产所需。

设立“书记指挥田” 稳住农业基本盘

“这1000亩就是我的‘指挥田’，整个生长周期我都得盯着。”在齐河县刘桥镇于屯村，镇党委书记赵成说。当前，齐河县各级书记均认领了“书记指挥田”。

“设立‘书记指挥田’，就是要我们更加重视粮食生产，形成上下一盘棋、齐抓共管的强大合力。”齐河县委书记孙修炜说。

稳住农业基本盘，当前尤其要扎实抓好春季农业生产。山东建立了省包市、市包县、县包乡、乡包村、村包户的工作网络体系，把全省小麦田间管理的任务细化到村、到地块。

继续加大高标准农田建设力度、对新增150万亩玉米大豆带状复合种植任务再补贴、发挥德州市“吨半粮”生产能力建设示范效应、充分挖掘东营盐碱地粮食生产潜能……山东一系列措施夯实了稳产增产基础。 (参与记者：叶婧）

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