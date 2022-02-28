新纪录！一箭22星！
2022年02月28日09:08 | 来源：新华社
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2月27日11时06分，我国在文昌航天发射场使用长征八号运载火箭成功将22颗卫星发射升空，创造我国一箭多星新纪录。 新华社记者张丽芸摄
新华社海南文昌2月27日电（李国利、黄国畅）2月27日11时06分，我国在文昌航天发射场使用长征八号运载火箭成功将22颗卫星发射升空，创造我国一箭多星新纪录。
据介绍，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。这22颗卫星分别是泰景三号01卫星、泰景四号01卫星、海南一号01/02星、文昌一号01/02星、吉林一号高分03D10-18星(9颗)、吉林一号MF02A01星、巢湖一号卫星、创星雷神号卫星、天启星座19星、星时代-17卫星、启明星一号卫星、西电一号卫星，主要用于提供商业遥感信息、海洋环境监测、森林防火减灾等服务。
这次任务是长征系列运载火箭第409次飞行。
(责编：王震、陈键)
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