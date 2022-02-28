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成渝金融法院将设立，服务双城经济圈建设

2022年02月28日09:09 | 来源：新华社
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　　新华社北京2月27日电关于设立成渝金融法院的决定草案27日提请十三届全国人大常委会第三十三次会议审议。

　　决定草案显示，我国拟设立成渝金融法院，旨在于健全金融审判体系，加大金融司法保护力度，营造良好金融法治环境，服务和保障成渝地区双城经济圈建设。

　　草案显示，成渝金融法院专门管辖重庆市范围内，以及四川省属于双城经济圈范围内的应由中级人民法院管辖的部分金融民商事和涉金融行政案件。重庆市以及四川省属于成渝地区双城经济圈范围内的其他中级人民法院不再管辖金融民商事案件和涉金融行政案件。当事人对成渝金融法院作出的第一审判决和裁定提起的上诉案件，由重庆市高级人民法院审理。

　　据了解，设立成渝金融法院，是贯彻落实党中央决策部署的具体举措，对防范化解金融风险，完善中国特色金融司法体系，维护金融安全，提升我国金融审判体系和审判能力现代化水平，促进成渝地区双城经济圈建设健康发展具有重要意义。

(责编：王震、陈键)

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