面向航天科技前沿 深空探测实验室揭牌成立
2022年02月28日09:13 | 来源：新华社
小字号
新华社北京2月26日电（胡喆、魏冠宇）承担探月工程四期、行星探测工程研制建设任务，牵头论证和实施国际月球科研站、小行星防御系统等重大工程项目……
记者26日从国家航天局获悉，深空探测实验室（天都实验室）近日正式揭牌成立。
深空探测实验室由国家航天局、安徽省、中国科大三方共建，是面向世界航天科技前沿和国家航天强国战略需求，围绕深空探测领域国家重大科技工程和国际大科学计划，开展战略性、前瞻性、基础性研究，实现科学、技术、工程融合发展的新型科技研发机构。深空探测实验室总部设在合肥，分部设在北京，将围绕国家深空探测领域重大工程任务，开展工程总体技术研究、新兴交叉学科技术研究、空间科学谱系和总体研究、基础前沿科学与技术研究，并积极开展科技成果转化。
国家航天局局长张克俭表示，国家航天局将按照实验室共建协议和组建方案，高质量推进实验室建设运行，推动国家重大工程项目和地方经济社会融通发展，支持实验室承担探月工程四期、行星探测工程研制建设任务，牵头论证和实施国际月球科研站、小行星防御系统等重大工程项目，研制建设以大科学装置为代表的深空探测领域大型基础科研设施，培育发起月球科研站等国际大科学计划和国际重大合作项目，支持实验室吸引国内外高端人才聚集，开展先进技术成果落地转化和产业应用。
(责编：王震、陈键)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 农业农村部：蔬菜市场供应充足 价格或呈现季节性回落
- 人民网北京2月27日电 （记者李栋）近日，记者从农业农村部获悉，随着气温回升，我国大部分地区南方冬菜开始退市，北方设施蔬菜和南方应季鲜菜上市量增大，蔬菜价格将呈现季节性回落，全国蔬菜市场供应总量充足。 据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测，2月18日—2月24日“农产品批发价格200指数”为129.81，比上周下降2.89点，比去年同期下降12.24个点。…
相关新闻
- 评论
- 关注