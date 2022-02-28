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“深海一号”大气田 累计产气超10亿立方米

2022年02月28日09:22 | 来源：科技日报
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　　科技日报讯 （记者操秀英）中国海洋石油集团有限公司（以下简称中国海油）近日宣布，我国首个自营1500米超深水大气田“深海一号”自2021年6月25日正式投产以来，累计生产天然气超10亿立方米，在保供季为粤港澳大湾区和海南自贸港建设提供了清洁能源。

　　“深海一号”大气田是我国迄今为止自主发现的平均水深最深、勘探开发难度最大的海上超深水气田，科学家为该气田量身定制了全球首座10万吨级深水半潜式生产储油平台——“深海一号”能源站，投产后每年可向粤港琼等地稳定供气30亿立方米，能满足粤港澳大湾区四分之一的民生用气需求。

　　“深海一号”气田总监袁圆表示，气田成功达产10亿立方米，验证了我国自主创建的深水油气资源勘探开发生产运维完整技术体系的先进性与可靠性，也标志着我国进入了深海油气勘探开发先进国家行列。

　　目前，以“深海一号”为重要枢纽，中国海油正积极推动“深海二号”（陵水25-1）等气田的开发，推动南海万亿大气区建设从蓝图变为现实，以更好地满足粤港澳大湾区和海南自贸区（港）日益增长的清洁能源需求。

　　中国海油党组书记、董事长汪东进表示，成立40年来中国海油始终牢记“我为祖国献石油”的责任使命，碧海丹心、能源报国，成为保障国家能源安全的“主力军”和国民经济稳增长“压舱石”。

(责编：王震、陈键)

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