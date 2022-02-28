人民网北京2月28日电 （记者杨曦）今日，国家统计局公布《2021年国民经济和社会发展统计公报》（以下简称“公报”）。国家统计局副局长盛来运评读公报时表示，2021年，是党和国家历史上具有里程碑意义的一年。这一年，面对百年变局和世纪疫情，我国经济发展和疫情防控保持全球领先，构建新发展格局迈出新步伐，高质量发展取得新成效，如期全面建成小康社会，实现第一个百年奋斗目标，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，谱写中华民族伟大复兴的新篇章。最新发布的《2021年国民经济和社会发展统计公报》，全面展现了一年来全国各族人民团结奋斗取得的新成就，生动记录了奋进新征程路上取得的新成绩。

“2021年，我国成功战胜疫情汛情等多重挑战，在逆境中砥砺前行，经济实力、社会生产力和综合国力稳步提高，改革开放创新深入推进，民生福祉持续提升，实现了‘十四五’良好开局。这些成绩的取得，是全国各族人民勠力同心、艰苦奋斗的结果，成之惟艰，需要倍加珍惜。”盛来运说。

国民经济持续恢复，综合国力进一步增强

面对复杂国际环境、疫情和极端天气等多重挑战，各地区各部门按照党中央、国务院决策部署，统筹推进疫情防控和经济社会发展，加大宏观政策跨周期调节力度，国民经济持续恢复，发展水平再上新台阶。

经济总量和人均水平实现新突破。2021年，我国国内生产总值（GDP）比上年增长8.1%，两年平均增长5.1%，在全球主要经济体中名列前茅；经济规模突破110万亿元，达到114.4万亿元，稳居全球第二大经济体。人均GDP突破8万元。2021年我国人均GDP达到80976元，按年平均汇率折算达12551美元，超过世界人均GDP水平。

产业发展韧性彰显。农业生产稳中有进。2021年我国第一产业增加值比上年增长7.1%，保持较快增长。畜牧业生产稳定增长，2021年猪牛羊禽肉产量比上年增长16.3%。制造业发展向好。2021年制造业增加值31.4万亿元，比上年增长9.8%，占GDP的比重为27.4%，比上年提高1.1个百分点。主要工业产品产量稳居世界首位。2021年我国微型计算机、手机、汽车、钢材产量分别达4.7亿台、16.6亿台、2653万辆、13.4亿吨，继续保持世界第一。服务业逐步恢复。2021年第三产业增加值比上年增长8.2%。

基础设施建设成效明显。交通网络更加完善。2021年新建高速铁路投产里程、新改建高速公路里程分别达2168公里、9028公里。电力生产能力提升。2021年末全国发电装机容量达23.8亿千瓦，比上年末增长7.9%。信息通信网络不断加强，服务能力稳步提升。2021年末全国移动电话基站数996万个，其中5G基站达143万个；蜂窝物联网终端用户13.99亿户，比上年末增加2.64亿户；全年移动互联网用户接入流量2216亿GB，比上年增长33.9%。

国际影响力继续扩大。2021年，按年平均汇率折算，我国经济总量达到17.7万亿美元，预计占世界经济的比重超过18%，对世界经济增长的贡献率达到25%左右。我国货物贸易额、外汇储备均居世界首位，服务贸易、对外投资、消费市场规模稳居世界前列，为推动世界经贸复苏、维护全球产业链供应链稳定发挥了不可替代的重要作用。

全面改革持续深化，创新活力不断释放

为突破科技支撑短板，夯实实体经济发展基础，我国持续深化“放管服”改革，稳步推进高标准市场体系建设，不断强化创新驱动，科技促发展作用日益增强，新动能培育壮大。

市场主体增加。营商环境不断改善，助企纾困政策加快落实，新的市场主体不断涌现。2021年新登记市场主体2887万户，日均新登记企业2.5万户，年末市场主体总数达1.5亿户。财政金融对实体经济支持力度加大。2021年新增减税降费约1.1万亿元；北京证券交易所揭牌，为创新型中小企业开辟了直接融资新天地。

创新投入加大成效显现。2021年，全国研究与试验发展（R&D）经费支出27864亿元，比上年增长14.2%，与国内生产总值之比为2.44%，比上年提高0.03个百分点。创新扶持力度加大，大众创业万众创新向纵深发展。截至2021年底，国家科技成果转化引导基金累计设立36支子基金，资金总规模达624亿元。2021年，专利授权量比上年增长26.4%，年末每万人口高价值发明专利拥有量达7.5件。

战略科技力量加快壮大。基础前沿领域取得重大原创成果，祖冲之二号、九章二号成功研制，在超导量子和光量子两种物理体系上实现量子计算优越性。战略高科技取得新进展，“天问一号”开启火星之旅，“羲和号”实现太阳探测零的突破，“神舟十三号”与“天和”核心舱成功对接，“海斗一号”全海深潜水器打破多项世界纪录。2021年我国国家创新能力综合排名上升至世界第12位。

发展新动能增势良好。新产业新产品快速成长。2021年，规模以上高技术制造业增加值比上年增长18.2%，快于规模以上工业8.6个百分点；战略性新兴服务业企业营业收入比上年增长16.0%；新能源汽车、集成电路产量分别比上年增长152.5%、37.5%。新业态新模式蓬勃发展。2021年实物商品网上零售额比上年增长12.0%，占社会消费品零售总额比重达24.5%。

经济结构调整优化，发展协调性稳步提升

疫情冲击下发展不平衡不充分问题凸显，我国积极实施扩大内需战略，大力推动供给侧结构性改革，稳步推进乡村振兴和新型城镇化，深入实施区域重大战略和区域协调发展战略，我国结构调整和转型升级取得新进展。

产业升级蹄疾步稳。制造业向中高端迈进。2021年，装备制造业增加值比上年增长12.9%，快于规模以上工业3.3个百分点，占规模以上工业比重达32.4%。现代服务业发展较快。2021年服务业增长对经济增长贡献率为54.9%，高于第二产业16.5个百分点；信息传输、软件和信息技术服务业增加值比上年增长17.2%，明显快于全部服务业。

需求结构继续改善。内需对经济增长的贡献占主导。2021年内需对经济增长贡献率为79.1%，其中最终消费支出贡献率为65.4%，比资本形成总额高51.7个百分点。消费结构持续升级。2021年，全国居民恩格尔系数为29.8%，比上年下降0.4个百分点；居民人均服务性消费支出比上年增长17.8%，占居民人均消费支出比重为44.2%，比上年提高1.6个百分点。短板弱项领域投资得到加强。2021年高技术产业、社会领域投资分别比上年增长17.1%、10.7%。

城乡发展持续优化。新型城镇化扎实推进。2021年末常住人口城镇化率为64.72%，比上年末提高0.83个百分点。乡村振兴战略深入实施，农村居民收入继续快于城镇居民，城乡居民收入相对差距缩小。2021年，农村居民人均可支配收入实际增速快于城镇居民2.6个百分点；城乡居民人均可支配收入比值为2.50，比上年缩小0.06。

区域协调发展呈现新貌。统筹推进京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展、黄河流域生态保护和高质量发展等区域重大战略，扎实推动西部大开发、东北振兴、中部崛起、东部率先发展等区域协调发展战略，我国区域发展协调性稳步提升。2021年，西部、中部地区居民人均可支配收入分别比上年名义增长9.4%、9.2%，分别比东部地区快0.3、0.1个百分点。

绿色低碳转型加快，生态环境持续优化

顺应人民对绿水青山的向往和期盼，各地区各部门持续推进绿色低碳转型，巩固拓展污染防治攻坚战成果，统筹做好碳达峰、碳中和工作，生态环境质量不断改善，绿色发展底色更加靓丽。

节能减排扎实推进。2021年，全国万元国内生产总值能耗比上年下降2.7%，重点耗能工业企业单位电石综合能耗下降5.3%，万元国内生产总值二氧化碳排放下降3.8%。清洁能源消费占比上升。2021年，天然气、水电、核电、风电、太阳能发电等清洁能源消费量占能源消费总量的25.5%，比上年上升1.2个百分点。污染物排放下降。2021年，氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮等主要污染物总量减排指标顺利完成年度目标。

环境质量持续提升。空气质量继续改善。2021年，全国339个地级及以上城市平均空气质量优良天数比例为87.5%，比上年提高0.5个百分点；全年空气质量达标的城市占64.3%；细颗粒物（PM2.5）年平均浓度30微克/立方米，比上年下降9.1%。水环境质量持续好转。3641个国家地表水考核断面中，水质优良（Ⅰ～Ⅲ类）断面比例为84.9%，比上年提高1.5个百分点。

生态安全屏障逐步加固。截至2021年末，全国共设立国家级自然保护区474个，国家公园5个。“复绿还青”取得新成效。2021年，全国完成造林面积360万公顷，其中人工造林面积134万公顷；种草改良面积307万公顷，比上年增加24万公顷。新增水土流失治理面积6.2万平方公里。

高水平开放纵深推进，对外经贸合作加强

百年变局和世纪疫情冲击下全球经贸合作遭遇逆流，我国顶住压力，坚定不移扩大对外开放，持续拓展对外开放范围、领域和层次，致力维护全球产业链供应链稳定，推进共建“一带一路”，为全球合作发展注入新动力。

对外贸易量增质升。货物贸易规模再上新台阶。2021年货物进出口总额39.1万亿元，比上年增长21.4%，按年平均汇率折算已超过6万亿美元，连续5年蝉联全球货物贸易第一位。贸易结构不断改善。2021年一般贸易进出口比重为61.6%，比上年提高1.6个百分点；机电产品出口额比上年增长20.4%。服务贸易增长较快。2021年服务进出口额比上年增长16.1%，其中知识密集型服务出口额增长18.0%。贸易新业态蓬勃发展。2021年跨境电商、市场采购出口额分别比上年增长24.5%、32.1%。

利用外资成绩斐然。外资准入负面清单持续缩减，投资便利化水平提升，完备的产业链供应链、广阔的市场机遇、优化的营商环境使中国继续成为引进外资的热土。2021年，我国实际使用外商直接投资金额1.1万亿元，比上年增长14.9%，首次突破1万亿元；其中服务业、高技术产业实际使用外资分别增长16.7%、17.1%，利用外资结构不断改善。

共建“一带一路”走深走实。2021年，我国对“一带一路”沿线国家进出口额11.6万亿元，比上年增长23.6%，对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资额203亿美元，增长14.1%；中欧班列开行量超过1.5万列，增长22.0%。截至2022年1月，我国累计与147个国家、32个国际组织签署200多份共建“一带一路”合作文件。

自贸区建设扩围提效。制度型开放高地建设成效显现。2021年，综合保税区、自由贸易试验区、海南自由贸易港进出口额分别比上年增长24.3%、26.4%、57.7%。我国与协定已生效的自贸伙伴进出口额增长23.6%，高于外贸总体增速2.2个百分点。区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）正式生效，为高水平开放发展带来新机遇。

民生保障有力有效，人民生活不断改善

聚焦人民群众最关心最直接最现实的利益问题，各级党委政府坚持以人民为中心的发展思想，千方百计增加居民收入，全面加强社会建设，完善社会保障网，构筑起人民群众实实在在的获得感、幸福感、安全感。

居民收入与经济增长基本同步。2021年全国居民人均可支配收入35128元，比上年实际增长8.1%，快于人均GDP增速，与GDP增速同步。脱贫县居民收入快速增长。2021年，脱贫县农村居民人均可支配收入14051元，比上年名义增长11.6%，实际增长10.8%，快于全国农村居民人均可支配收入增速。

教育文化体育繁荣发展。教育发展持续提升。2021年，九年义务教育巩固率、高中阶段毛入学率均比上年提高0.2个百分点。文化服务不断改善。2021年，我国公共图书馆、博物馆、文化馆分别达到3217个、3671个、3317个；全国规模以上文化及相关产业企业营业收入比上年增长16.0%。全民健身条件持续改善。2021年末，全国体育场地397.1万个，比上年末增加25.8万个；人均体育场地面积达到2.41平方米。竞技体育成绩亮眼。2021年，我国运动员在16个运动大项中获得67个世界冠军，共创12项世界纪录。

健康中国稳步推进。医疗卫生力量继续加强。2021年末，全国医疗卫生机构、医疗卫生机构床位、卫生技术人员分别为103.1万个、957万张、1123万人，分别比上年末增加0.8万个、47万张、55万人。新型冠状病毒肆虐两年多以来，我国疫苗接种工作有序推进，核酸检测能力大幅提升，建立起强大的生命安全防线。截至2021年底，全国累计报告接种新型冠状病毒疫苗28.4亿剂次，新型冠状病毒核酸总检测能力达4168万份/天。

社会保障网织密织牢。2021年末全国基本养老保险覆盖超10亿人，基本医疗保险覆盖超13亿人。其中，城镇职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、基本医疗保险参保人数分别为48075万人、54797万人、136424万人，分别比上年末增加2454万人、554万人、293万人。住房保障和供应体系建设稳步推进。2021年全国各类棚户区改造开工165万套，基本建成205万套；保障性租赁住房开工建设和筹集94万套。

经济循环逐步改善，安全发展得到加强

世界经济艰难复苏，全球生产供给循环不畅，对我国经济平稳运行制约加大。在党中央坚强领导下，各地区各部门积极推进构建新发展格局，畅通经济循环，统筹发展与安全，有效保障经济社会大局稳定。

生产流通稳步恢复。工业生产增长面扩大。2021年，规模以上工业41个大类行业中，39个行业增加值实现增长，增长面达95.1%；统计的612种工业产品中，450种产品产量实现增长，增长面达73.5%。货物交通总体活跃。2021年，货物运输总量、货物运输周转量分别比上年增长12.3%、13.7%；港口货物吞吐量增长6.8%；完成邮政行业业务总量增长25.1%，快递业务量增长29.9%。

分配消费总体改善。企业、居民、政府收入持续增长。2021年，规模以上工业企业、服务业企业利润总额分别比上年增长34.3%、13.4%；全国居民人均工资性收入比上年名义增长9.6%，人均经营净收入增长11.0%；全国一般公共预算收入比上年增长10.7%。消费恢复性增长。2021年，全国居民人均消费支出比上年增长13.6%，扣除价格因素实际增长12.6%；限额以上单位18个商品类别中，14个类别商品零售额实现两位数增长。

安全发展继续夯实。粮食生产再获丰收。2021年粮食总产量13657亿斤，比上年增产267亿斤，增长2.0%，再创历史新高。能源保供力度不断加大，生活生产用能总体得到保障。初步核算，2021年，一次能源生产总量达43.3亿吨标准煤，比上年增长6.2%；发电量85342.5亿千瓦时，增长9.7%。金融运行总体平稳。2021年末，我国社会融资规模存量为314.1万亿元，比上年末增长10.3%；其中对实体经济发放的人民币贷款余额增长11.6%。2021年沪深交易所A股累计筹资16743亿元，比上年增加1326亿元。

盛来运指出，2022年是党的二十大召开之年，也是推进‘十四五’发展的重要年份。尽管全球疫情影响仍在持续，国际环境更趋复杂严峻和不确定，国内发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，但我国经济长期向好的基本面没有变，经济发展韧性好、潜力足、空间大的特征没有变，经济稳定恢复和转型升级态势没有变，构建新发展格局、推动高质量发展的有利条件没有变。要坚持稳中求进工作总基调，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，积极推出有利于经济稳定的政策，加大政策支持力度，政策发力适当靠前，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面深化改革开放，推动高质量发展，持续保障和改善民生，保持社会大局稳定，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

(责编：杨曦、高雷)