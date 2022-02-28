人民网北京2月28日电 （申佳平）今日，在国务院新闻办公室举行的发布会上，工业和信息化部总工程师、新闻发言人田玉龙表示，今年将继续增强企业数字化能力，到年底促进10万家中小企业业务上云。

“数字化转型主要是新一代信息技术的普及应用，它给制造业生产方式、发展模式、企业形态带来深刻的变化，应该说是企业竞争力提升和发展的必修课。”田玉龙介绍，通过实施工业互联网创新发展工程，培育较大型工业互联网平台已经超过了150家，平台服务的工业企业超过了160万家，对数字化转型提供了有力支撑。新一代信息技术，包括5G、大数据、云计算、人工智能，向制造业加速融合渗透，特别是钢铁、汽车、装备、电子、石化等工业行业领域，融合创新、交叉创新不断深化。“5G+工业互联网”在建项目全国已经超过2000多个。数字化新业态、新模式也不断发展创新，开展网络化协同和服务型制造的企业比例分别达到了38.8%和29.6%。

他同时表示，下一步工业和信息化部主要还将延续前期的工作，重点抓好三个方面。

一是要突出重点，增强企业数字化能力。将总结推广一批好的技术、好的做法，分行业、分领域发布有关指南和指导。培养一批优质的系统解决方案供应商，为企业提供实用管用的典型案例和方法。同时支持行业龙头企业搭建面向中小企业发展的数字化赋能平台，结合产业链、供应链的优化，发挥数字化转型的作用。会同有关方面在今年年底为不少于10万家的中小企业提供数字化转型服务，促进10万家中小企业业务上云。

二是要扩大应用，丰富产品供给。继续实施工业互联网创新发展行动，挖掘一批“5G＋工业互联网”典型应用场景，打造一批5G全连接工厂标杆。加快工业互联网平台进基地、进园区、进产业集群，连接千行百业，赋能万企千园。

三是要建生态，优化数字化改造环境。要完善制造业转型的人才培训体系，进一步深化产教融合、校企合作。同时，通过联合金融机构，丰富数字化改造的金融产品，进一步降低企业数字化改造的成本。要加强数字化转型中的数据安全保障，这非常重要。积极培育数据要素市场，支持北京、上海建设数据交易所。加强行业数据安全监管，制定重要数据目录并加强保护。

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