人民网北京2月28日电 （记者栗翘楚、任妍）近日，财政部等八部门发布公告称，自2022年3月1日起，优化调整跨境电子商务零售进口商品清单。

此次调整，在跨境电子商务零售进口商品清单（2019年版）基础上，增加了滑雪用具、家用洗碟机、番茄汁等29项近年来消费需求旺盛的商品。同时，根据近年我国税则税目变化情况调整了部分商品的税则号列，根据监管要求调整优化了部分清单商品备注。

“公告发布之后，很多顾客都在后台留言，询问滑雪用品的上线时间和清关时间。”作为地方跨境电商企业，白鹭跨境购负责人表示，根据电商数据分析系报告，公司计划自3月1号后，进口一定数量的番茄汁、棉质其他床单、滑雪屐、视频游戏控制器的零件及附件等8种产品到公司相关联保税仓。

图片来源：财政部官网

粤开证券首席经济学、研究院院长罗志恒认为，此次优化清单主要具有以下两个特点：一是覆盖面广，跨境电子商务零售进口商品清单自2016年出台以来，历经4次调整后，由1240种逐步增加到1476种；二是针对性强，此次增加的商品与近年来消费者需求变化相吻合，例如家用洗碟机、棉制其他床单、番茄汁等商品，有助于满足消费者更高层次的消费需求。

北京冬奥会成功举办，不仅点燃了中国人参与冰雪运动的热情，也为冰雪产业发展提供了机遇。

“此次调整显示出我国新兴消费需求有所提升。以滑雪用具进口为例，它能够活跃国内冰雪运动市场、推动冰雪需求，以需求带动产业发展，并通过消费升级拉动内需。”中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林说。

某跨境电商保税仓。受访者供图

罗志恒表示，目前我国消费市场存在着低端供给相对过盛、中高端供给相对不足的结构性矛盾。国内生产供给尚不能充分满足消费升级需求，需要通过进口来弥补。此次优化进口商品清单，有利于丰富国内市场供给，让消费者更加方便、实惠地购买相关商品，更好满足消费者对美好生活的向往，推动消费升级。

“不断升温的冰雪消费、高尔夫等潮流户外运动用品、洗碗机等消费升级产品，一些新增类目的跨境消费需求非常大。”天猫国际相关负责人表示，新政下平台将持续加速招商，引入滑雪、户外小众运动、滋补养生等海外新品牌，满足消费升级需求。

消费升级的背后是中国市场扩大开放的步伐不断加快，据海关统计，我国跨境电子商务规模5年增长近10倍，2021年进出口额达1.98万亿元人民币，增长15%。除优化跨境商品清单外，今年2月，跨境电商综合试验区也扩大范围，国务院批复同意在鄂尔多斯等27个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区。

在此背景下，跨境电商平台也加速创新新模式、推出新服务，为海外中小品牌搭建快速入华通道，更好地降本增效。业内人士表示，如一些平台推出托管式开店服务，联合国内综保区探索“保税进口+零售加工”模式，让海外成品终端加工前置到国内保税区，提升跨境供应链效率与稳定性。

(责编：罗知之、高雷)