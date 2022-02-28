人民网记者 杜燕飞

一年之计在于春，不误农时不误春。当前，正值春耕备耕时节，多家央企围绕化肥稳价保供、种子育种等工作，助力春季农业生产顺利开展。

保供稳价 保障化肥供应

2022年中央一号文件强调，要做好化肥等农资生产储备调运，促进保供稳价。

等待运往全国各地的化肥产品。受访者供图

日前，国家发改委组织召开的化肥保供稳价工作机制第二次会议指出，要从化肥产供储销等多环节入手，多措并举、压实各方面责任，做好春耕化肥保供稳价工作，夯实粮食丰收基础。

“为保障春耕市场化肥供应，我们开启了‘保春耕发运大会战’，通过提高巡检频次、优化装卸作业环节等措施，提高春耕期间的装车效率，确保每日尿素发运量在2000吨左右，帮助解决农用物资运输难题，畅通春耕运输通道，备足运力保生产。”中海石油华鹤煤化有限公司有关部门负责人表示。

这只是央企保障化肥供应的一个缩影。目前，中海化学富岛公司4套生产装置日产尿素4300吨、甲醇4350吨产量，甲醇一期、甲醇二期装置分别取得100天和200天的长周期运行纪录；中国石油伊犁销售公司已向农户提供化肥近300吨，截至2月14日，中国石油大庆炼化已累计生产硫酸铵产品2392吨，较去年同期多产284吨；今年以来，中国石化西南石油局累计向化肥生产企业供气8169万立方米，供应硫黄4.91万吨，助力生产化肥21万吨。

藏粮于技 确保种子供应

早春时节，位于海南三亚的中国中种集团南繁育种基地一片农忙景象。自去年11月中旬开始，育种科研先遣小分队就到海南三亚开展南繁育种工作，完成了前期的各项任务。今年春节过后，11个水稻育种团队在这里集结，进行水稻秧苗移栽工作。

技术人员对种子进行重金属镉低吸附基因检测。受访者供图

为帮助育种家挑选到优异的单株，中种科技中心技术平台部基因分型团队将南繁育种基地寄送来的几万份样品，进行重金属镉低吸附基因检测，为后续育种工作的开展提供技术支持。

作为种子的发货源头，先正达集团中国种子业务单元青岛蔬菜工厂严格把控种子质量，自春节后开工以来，甜玉米单品发货已累计约32吨，确保收到发货单当日即完成发货。

业内人士认为，种子是农业的“芯片”。保障粮食安全、端牢中国饭碗，必须实施好藏粮于技，打好种业翻身仗。目前，我国主要农作物良种基本实现全覆盖，自主选育品种面积占95％以上，为粮食连年丰收和重要农产品稳产保供提供支撑。

“下一步，要大力推进种源等农业关键核心技术攻关，全面实施种业振兴行动方案，加快推进农业种质资源普查收集，强化精准鉴定评价，推进种业领域国家重大创新平台建设，启动农业生物育种重大项目。”上述业内人士表示。

科技赋能 助力春耕备耕

2月以来，冬小麦已陆续进入返青期。在山东省昌邑市，中化集团先正达集团中国MAP粮作吉蒙省区农艺师正在为种植大户讲解MAP智慧农业系统，让种植户更科学地备战春耕，让他们从“靠天吃饭”走向“知天而作”。

农艺师在为种植大户讲解MAP智慧农业系统。受访者供图

据了解，MAP智慧农业系统以精准种植为核心，利用农业遥感、精准气象、AI识别病虫害、品控溯源等技术，帮助农民实现从种到收的全流程、精细化管理。

业内人士认为，随着信息技术的快速发展，数字经济已成为经济高质量发展的重要推动力。下一步，要大力推进智慧农业发展，促进信息技术与农机农艺融合应用，助力农业高质量发展。

同时，为推进化肥减量增效,越来越多的企业指导种植户开展测土配方，助力农业绿色可持续发展。

在海南白沙牛油果基地，中海化学营销华南分公司农化技术人员为农户测土配方指导，按照测土配方技术指标，将改良土壤和合理施肥同步进行；在宁夏中宁县，先正达集团中国MAP粮作宁夏省区中宁技术服务中心为农户提供测土配肥、种植规划等技术指导；在四川凉州，国家能源集团聘请农业专家到红军树农旅融合产业示范园进行技术指导，合理施肥，提高树苗的成活率以及生产水果的质量和产量。

“下一步，要向农民普及科学施肥知识，倡导有机肥替代化肥，推广测土配方施肥、水肥一体化等科学施肥技术，提升施肥专业化、集约化水平和肥料利用率。”农业农村部市场与信息化司司长唐珂此前在国新办发布会上表示。

(责编：罗知之、高雷)