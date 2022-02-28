原标题：光大银行与11家绿色产业龙头企业举行战略合作签约

2月24日，光大银行与11家绿色产业龙头企业通过线上“云签约”形式，举行“绿色金融助发展，共创‘双碳’新未来”战略合作签约仪式。

据悉，本次与光大银行签约的11家企业分别为广东环保集团、特变电工、金风科技、正泰电器、中环股份、蔚来、中国天楹、欣旺达、阿特斯、中伟股份、特锐德，是新能源电池、光伏、环保、风能等绿色产业细分领域的行业龙头，其中包括5家A股主板上市公司、3家创业板上市公司、1家纽交所上市公司和1家拟上市公司。根据协议，银企双方将在资金结算、投资银行、交易银行、普惠金融服务等多个领域加强合作，助力实现“双碳”目标。

光大银行行长付万军在签约仪式上表示，实现碳达峰、碳中和是一场广泛而深刻的经济社会变革。作为金融央企国家队的一员，光大银行融入和服务新发展格局，认真落实碳达峰、碳中和行动方案，积极践行绿色发展理念，把绿色金融作为当前和“十四五”时期的重点工作，将绿色金融带来的新兴金融需求与银行自身发展紧密结合，不断丰富绿色金融产品，精准支持国民经济和绿色发展重点项目。

各参会企业家就绿色产业发展畅谈见解方略，在评价光大银行高质量发展的同时，希望充分发挥各自优势，建立互利共赢的新型银企关系，共同推动绿色产业高质量发展。

本次战略合作签约，既是光大银行与绿色龙头企业开启合作发展新局面的具体体现，更是光大银行积极响应国家战略，服务实体经济，助力碳达峰、碳中和目标实现的重要举措。

近年来，光大银行多措并举、全面推进绿色金融业务，助力绿色产业发展。目前，光大银行已加入碳中和行动联盟，成为上海环境能源交易所碳排放交易结算银行。并且，为推动绿色金融快速发展，该行已在总行层面设立“碳达峰、碳中和”领导小组，成立绿色金融、环境和气候风险、银行低碳发展转型三个工作组，研究制定了多项政策制度，推行了一系列具体措施，包括：在信贷投向上抓住绿色发展新动力，加大对绿色环保产业支持力度；单列绿色贷款专项信贷计划，保障重点领域金融需求；制定绿色金融、节能环保等行业指引，细化绿色融资分类标准，明确绿色金融发展方向；对清洁能源、节能环保、碳减排等重点领域贷款业务实施定价优惠政策；对碳减排领域企业提供专项贷款额度、开通绿色通道优先审批。

据悉，截至1月末，光大银行绿色贷款余额1322亿元，较年初增长6%，清洁能源产业贷款规模146亿元，较年初增长15%。

光大银行相关负责人表示，该行将以本次签约为契机，聚焦“双碳”目标，以优化行业能耗强度和清洁能源替代为导向，助力绿色产业高质量发展。

(责编：曹淼、李源)