人民网北京2月28日电 （记者王连香）在今日召开的国新办新闻发布会由，交通运输部部长李小鹏表示，安全稳定畅通高效的国际国内物流服务体系，是保障经济运行、推进高质量发展和服务构建新发展格局的重要保障，按照党中央、国务院决策部署，交通运输部会同相关部门成立了国际物流保障协调工作机制，大家共同努力，加快推进国际物流供应链体系建设。

李小鹏介绍，在服务保障方面，2021年完成港口货物吞吐量155.5亿吨，初步统计，同比增长6.8%。其中，港口外贸货物的吞吐量大约47亿吨，同比增长4.5%。完成港口集装箱吞吐量2.8亿标准集装箱，同比增长7%。其中，港口外贸集装箱吞吐量大约是1.6亿标准集装箱，同比增长7.5%。另外，全年开行中欧班列大约1.5万列，发送货物146万标准集装箱，同比分别增长22%和29%。开行国际货运航班20万班，同比增长22%。完成国际航线的货邮量266.7万吨，国际及港澳台快递21亿件，同比分别增长19.5%和14.6%。完成国际道路运输4600万吨，与上年基本持平。

李小鹏提出，下一步，交通运输部将充分发挥国际物流保障协调机制的作用，会同有关部门加快推进国际物流供应体系建设，着力维护产业链、供应链的安全稳定，为经济平稳运行，为经济高质量发展，为服务构建新发展格局提供有力支撑。

一是保重点。要加强不同运输方式的统筹调度，不断拓展国际物流通道网络，提升服务保障的能力，确保能源、粮食、矿产等重要物资运输的高效畅通。

二是调结构。我们要着力提升基础设施的承载能力和衔接水平，要创新多式联运的组织模式，要加快技术装备的升级，要不断推动运输结构调整取得新的成效。

三是优环境。要优化市场营商环境，清理规范各类不合理的收费，加快推进政府间、部门间、企业间物流信息交互共享，着力促进物流降本提质增效。

四是强企业。我们要及时解决企业发展中遇到的难题，引导供应链上下游企业加强战略合作，加快培育具有国际竞争力的物流企业。

五是建体系。要充分发挥工作机制的协调作用，加快构建开放共享、覆盖全球、安全可靠、保障有力的国际物流供应链体系，要保障进口货物进得来、出口货物出得去。

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