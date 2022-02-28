人民网北京2月28日电 （王绍绍）实现碳达峰、碳中和是一场广泛而深刻的变革，是推动高质量发展的内在要求，也是必然选择。工业是实现“双碳”目标的重要方面，工业领域能源消费量占全国总体消费量65%左右，是节能降碳的主要领域之一。

“完成好这个任务时间紧、任务重，是重大挑战，也是重大机遇，绿色低碳产业发展将给工业经济发展带来新的增长空间、创新动力和发展机会。”工业和信息化部部长肖亚庆在国新办举行促进工业和信息化平稳运行和提质升级发布会上表示。

“绿色低碳发展有好多事情可以去做，好多领域可以去开拓。”肖亚庆指出，要坚持系统观念，处理好发展与减排、整体与局部、长远目标和短期目标、政府和市场的关系，统筹考虑保持制造业比重基本稳定、保障产业链供应链安全、满足合理消费需求，科学细化目标任务，稳妥有序推进工业绿色低碳转型。

在实现碳达峰目标方面，肖亚庆表示，2021年工信部将采取这些举措来稳步推进产业绿色低碳转型：

加强顶层政策设计。落实好《2030年前碳达峰行动方案》，积极开展工业领域碳达峰行动，出台工业领域及重点行业碳达峰行动方案，以钢铁、建材、石化化工、有色金属等行业为重点，结合行业特点和发展实际，分门别类、分业施策，制定一系列专项政策，稳妥、科学、有序推动工业领域碳达峰。

有序推进产业结构深度调整。注重先立后破，深化重点行业供给侧结构性改革，着力构建有利于碳减排的产业结构。严格落实钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝等行业产能置换政策，坚决遏制高耗能、高排放和低水平项目盲目发展。特别是要严格控制钢铁等重点行业用能规模。

实施制造业绿色低碳转型行动。发布绿色低碳升级改造导向目录，引导做好重点行业绿色低碳升级改造，推进重点行业和领域低碳工艺革新和数字化转型。抓好工业资源综合利用实施方案落实，强化节能专项监察和节能诊断服务。加快培育绿色数据中心，发挥示范带动作用，打造重点行业碳达峰公共服务平台。

打造绿色低碳产品供给体系。完善绿色制造体系，持续强化产品绿色设计，打造一批绿色设计示范企业。加大光伏、风机、节能电机等装备供给，实施智能光伏产业创新发展专项行动，完善风电装备产业链。修订完善汽车燃料消耗量和新能源汽车双积分管理制度。新能源汽车要加大推广应用力度，大力发展绿色智能船舶，加快推进绿色建材产品认证，开展绿色建材下乡活动。通过强化绿色低碳产品供给，助力能源、交通、城乡建设等领域碳达峰。

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