人民网北京2月28日电 （王绍绍）“集成电路产业是智力密集型产业，从未来看，集成电路仍然是高度的全球化产业，也凸显了加强全球产业链、供应链合作的重要性。”工业和信息化部总工程师、新闻发言人田玉龙28日在国新办就促进工业和信息化平稳运行和提质升级有关情况举行新闻发布会上表示，各国产业界加强分工协作，只有这样才能推动集成电路技术的不断进步，市场规模的不断扩大。

“我国是全球规模最大、增速最快的集成电路市场，为全球企业发展提供了广阔的市场机会。同时也是集成电路重要的生产国和提供者，一直为全球的集成电路产业作出贡献。”在田玉龙看来，保证产业链、供应链的稳定，不仅为中国的自给自足提供支持，同时也为全球的发展提供资源。

田玉龙说，继续欢迎全球集成电路产业加大在华的投资，开展多种形式的合作，共同为稳定全球集成电路产业链、供应链作贡献，“也将继续为国内外的集成电路企业提供良好的政策、市场环境，平等对待各类市场主体，依法给予内外资同等待遇，特别是加强知识产权保护，共同推动集成电路产业的创新发展，维护全球集成电路产业链、供应链的稳定。”

关于我国集成电路产业相关情况，田玉龙介绍，2020年国务院也出台了新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策，这个政策对集成电路产业的发展提出了很多重要举措，工信部会同有关部门和地方积极落实这个政策，对我国的集成电路产业发展，特别是对稳定集成电路产业链、供应链发挥了重要作用。主要做了三方面的工作：

首先，会同有关部门公布了《集成电路企业免税进口产品清单（第一批）》，并对享受相关政策的企业条件进行了公告。这些政策对内外资企业一视同仁，目的就是支持不同所有制集成电路企业加大产业发展力度。

其次，鼓励技术创新。指导各地建设了一批制造业创新中心，提高技术供给能力，特别是加快新技术、新工艺、新设备的转移应用和商业化发展。同时制定相关标准，推广集成电路的应用、质量评价规范，进一步加大在汽车、医疗、能源等领域的应用推广，以应用和市场来牵引集成电路产业快速发展。

第三，进一步营造集成电路产业发展的良好环境。发挥资本对产业带动作用，引导鼓励社会资本投资集成电路产业。特别是按照若干政策要求，加强知识产权保护，营造市场化、法治化、国际化的营商环境。工信部和教育部推动高校建设集成电路一级学科，建设高水平的微电子学院，加强校企合作，培养高素质人才。

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