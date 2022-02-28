人民网北京2月28日电 （记者乔雪峰）疫情以来，不少交通运输企业恢复生产，经营压力加大。对此，交通运输部高度重视行业企业的纾困解难工作，将稳定行业市场主体作为“六稳”“六保”工作的重要内容。

过去一年，交通运输部积极推进减税降费，持续降低物流成本，不断加强行业监管和服务，努力帮助企业减轻负担，纾困解难。

2月28日，交通运输部副部长戴东昌在国新办新闻发布会上表示，从去年1月1日开始全面停征港口建设费，交通运输部指导各地全面推广高速公路差异化收费，目前29个省份也都出台相应举措，出台了167项高速公路差异化收费政策。

此外，各地还严格落实鲜活农产品运输的“绿色通道”政策、全面清理规范大件运输涉企收费，全年减费总额超过1000亿元。

戴东昌指出，交通运输部印发通知并动态发布交通运输业国家财税金融助企纾困政策清单，指导和协助地方和企业解决纾困政策执行和落实当中的困难，确保行业企业应享尽享政策红利。

在强化行业收费监管和服务方面，交通运输部开展港口经营市场检查，进一步规范港口企业经营行为和收费行为。强化国际班轮市场监管，指导班轮公司依法规范海运费和海运附加费的收取。

当前，全球疫情形势仍然严峻复杂，我国部分地区疫情点状暴发，服务业面临的压力持续加大，迫切需要制定出台更加有针对性、更有力度的政策措施，帮扶服务业领域困难行业渡过难关、恢复发展。

近期，按照党中央、国务院决策部署，国家发改委联合交通运输部等14个部门印发了《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》（以下简称《若干政策》）。戴东昌表示，《若干政策》提出了三个方面、40多项含金量很高的政策措施，这些政策措施财政补贴、房租税费减免、金融信贷支持等多方面内容，体现了普惠性和行业性相结合、中央政策和地方政策相结合，增强企业自我发展能力和优化企业外部发展环境相结合，这些政策导向明确，针对性强。“”

戴东昌指出，具体到交通运输服务业，这次出台的政策文件，除提出的所有服务行业都适用的普惠性的措施之外，还针对受疫情影响大、就业容量大的交通运输等困难行业提出了多项精准性的扶持政策。

一是通过减免公共交通运输服务增值税、减免房租等举措，减轻企业经营负担。二是提高对中小微企业失业保险稳岗返还比例，继续对新能源公交车给予购置补贴，为企业恢复发展、转型升级提供资金支持。三是引导金融机构创新符合行业特点的动产质押类贷款产品，对信用等级较高、承担疫情防控和应急运输任务较重的交通运输企业加大融资支持的力度。四是实施精准疫情防控举措，优化企业经营的外部环境。

(责编：罗知之、高雷)