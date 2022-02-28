人民网北京2月28日电 （记者乔雪峰）“交通运输关系国计民生，服务亿万群众，更好地服务人民群众、满足人民群众的出行需求是我们应尽的职责。”2月28日，交通运输部部长李小鹏在国新办新闻发布会上表示，过去一年，各级交通运输部门、交通运输企事业单位和广大交通运输系统的干部职工，坚持人民交通为人民，全力保障群众的安全便捷出行，服务水平不断提升。

李小鹏表示，受疫情影响，过去一年，全年完成营业性客运量83亿人次，比2020年下降14.1%。分方式看，铁路完成26亿人次，公路完成51亿人次，水路完成1.6亿人次，民航完成4.4亿人次。“除了公路营业性客运量同比下降26.2%之外，铁路增长18.5%，水路增长9%，民航增长5.5%。”

李小鹏表示，全国36个中心城市全年完成公共交通客运量达到529.5亿人次，同比增长19.9%。按方式来看，公共汽电车完成了228.7亿人次，轨道交通完成了229.6亿人次，客运轮渡完成4920万人次，巡游出租汽车完成70.6亿人次。此外，去年全国高速公路每天的车流量大约是3200万辆，同比2020年增长6.3%，比2019年增长8.8%，全年网约车完成订单量83.2亿，其中中心城市完成46.76亿单。

李小鹏表示，切实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全年完成脱贫地区公路投资超过8000亿元，推动交通建设项目更多向“进村入户”倾斜，推动“四好农村路”高质量发展，全年新改建农村公路超过16万公里，实施农村公路修复性养护工程19.1万公里。持续开行慢火车，畅通脱贫地区的水运通道，进一步提高脱贫地区航空运输的通达性和便捷性。持续推进“快递进村”工程，推进农村“客货邮”融合发展，已经建成了1300多个客货邮融合站点，开通了900多条客货邮合作线路，设置了农村公路就业岗位76.4万个。

李小鹏进一步指出，2021年，全国铁路沿线安全环境隐患治理和重点任务均已经完成了既定目标，公路水路安全生产事故起数和死亡人数双下降，改造危旧桥梁10525座，推进实施公路安防工程8.1万公里，在全国农村地区2.3万个平交路口加装了4.74万个减速带。民用运输航空持续安全飞行时间突破1亿小时，邮政快递领域没有发生较大及以上的安全事故。在海上搜救方面，全年开展了1990次搜救行动，成功搜救中外遇险船舶1171艘，中外遇险人员13928人。

李小鹏表示，下一步，交通运输部将聚焦人民群众的急难愁盼，持续推进道路客运电子客票、交通一卡通互联互通、便利老年人出行、高速公路充电桩建设，还有安检互认等便民措施，努力建设人民满意交通，不断提升人民群众的获得感、幸福感、安全感，以更优质的交通服务来助力人享其行、物畅其流。

(责编：罗知之、高雷)