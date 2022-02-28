人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

3月1日起养老理财产品试点扩展为“十地十机构”

2022年02月28日19:52 | 来源：人民网
小字号

人民网北京2月28日电 （记者罗知之）据银保监会官网消息，为进一步推动完善试点，加大养老理财产品供给，在前期试点工作的基础上，银保监会近日制定并发布了《关于扩大养老理财产品试点范围的通知》（以下简称《通知》）。《通知》规定，自2022年3月1日起，养老理财产品试点范围由“四地四机构”扩展为“十地十机构”。

据介绍，2021年9月，银保监会按照“审慎、稳健、探索、创新”的总体要求，选择“四地四机构”正式启动养老理财产品试点，即工银理财在武汉和成都、建信理财和招银理财在深圳、光大理财在青岛开展养老理财产品试点。养老理财产品试点启动以来，总体运行平稳，市场反应积极，取得良好开局，在丰富商业养老金融产品、满足人民群众多样化养老需求等方面发挥了积极作用。

《通知》明确，自2022年3月1日起，试点地区扩大至“北京、沈阳、长春、上海、武汉、广州、重庆、成都、青岛、深圳”十地。试点机构扩大至“工银理财有限责任公司、建信理财有限责任公司、交银理财有限责任公司、中银理财有限责任公司、农银理财有限责任公司、中邮理财有限责任公司、光大理财有限责任公司、招银理财有限责任公司、兴银理财有限责任公司和信银理财有限责任公司”十家理财公司。其中，对于已开展试点的4家理财公司，单家机构养老理财产品募集资金总规模上限由100亿元人民币提高至500亿元人民币；对于本次新增的6家理财公司，单家机构养老理财产品募集资金总规模上限为100亿元人民币。试点理财公司应当在试点地区范围内自主选择一个或多个试点地区销售养老理财产品，但不得超出试点地区进行销售。贝莱德建信理财有限责任公司参照执行《通知》相关规定。

《通知》要求试点理财公司持续优化养老理财产品方案，提高信息披露准确度和透明度，增加长期限产品供给，不得变相通过期限结构化设计规避监管要求，不得宣传养老理财产品预期收益率。

(责编：罗知之、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
3月1日起养老理财产品试点扩展为“十地十机构”
　　人民网北京2月28日电 （记者罗知之）据银保监会官网消息，为进一步推动完善试点，加大养老理财产品供给，在前期试点工作的基础上，银保监会近日制定并发布了《关于扩大养老理财产品试点范围的通知》（以下简称《通知》）。《通知》规定，自2022年3月1日起，养老理财产品试点范围由“四地四机构”扩展为“十地十机构”。…
交通运输部：2021年全国36个中心城市完成公共交通客运量近530亿人次
　　人民网北京2月28日电 （记者乔雪峰）“交通运输关系国计民生，服务亿万群众，更好地服务人民群众、满足人民群众的出行需求是我们应尽的职责。”2月28日，交通运输部部长李小鹏在国新办新闻发布会上表示，过去一年，各级交通运输部门、交通运输企事业单位和广大交通运输系统的干部职工，坚持人民交通为人民，全力保障群众的安全便捷出行，服务水平不断提升。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部