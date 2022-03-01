本报记者 汪文正

出口退税不断提速，推动外贸企业持续畅通资金链、强化产业链、提升服务链。图为2月22日，“柳州—莫斯科”跨境直通中欧班列从广西柳州南物流中心开出。

黎寒池摄（人民视觉）

近日，浙江省湖州市长兴县税务局深化“三服务”活动,通过“专员驻点+专班服务”等形式，让减税降费、缓税缓费等各项税费优惠政策和创新服务举措及时惠企利民。图为该局工作人员在湖州市长兴经济技术开发区一家企业内了解情况，辅导企业对接减税政策。

谭云俸摄（人民视觉）

延长制造业中小微企业缓税政策、加大增值税留抵退税力度、推动各项政策直达快享……近期，多地加大减税降费力度，一系列政策举措落实落细，有效激发市场主体活力。

徐 骏作（新华社发）

国家税务总局数据显示，2018年至2021年，全国正常出口退税的平均办理时间由13个工作日压缩至7个工作日内，有效缓解了企业资金占用的压力；2021年6月30日推行出口退税新系统后，申报平均办理效率提升了30%……不断加力的税费优惠政策、不断提升的出口退税速度，为外贸企业降低了成本，构建起良好的税收营商环境。

出口退税“拼速度”

——全国正常出口退税平均办理时间3年间从13个工作日压缩至7个工作日内

提高出口退税速度和便利度，关系到外贸企业资金链、供应链畅通。缩短办理时间，就是为外贸企业发展赢得时间。

来自国家税务总局的数据显示，2021年全国税务部门办理正常出口退税的平均时间已压缩至7个工作日内。

5个工作日以内拿到退税款，在出口退税提速方面，长三角地区正领跑全国。“从递交资料到退款到账，仅2天时间就拿到6265万元的退税款。2021年，公司累计出口退税额达1.88亿元。”上海美寰贸易有限公司负责人表示，面对疫情冲击，企业出口及国内业务暂时处于低潮期，而退税“快车”有效缓解了资金压力，为企业送来“及时雨”。

据了解，2021年，长三角地区税务部门出口退税业务办理平均时间已压缩至5个工作日内。更快的出口退税速度、精准的涉税政策及优质服务，持续吸引海内外人才和市场主体扎根长三角地区。

把目光投向全国，出口退税既“拼速度”又“优服务”——

增值税发票数据显示，2021年，全国出口企业采购金额同比增长20.1%，两年平均增长19.7%，比全国企业整体采购水平快4.8个百分点。出口退税便利化水平不断提升。税务部门整合优化出口退税信息系统，大力推进智慧退税，申报平均办理效率提升30%，有效缓解出口企业运费上涨等资金压力。

提起出口退税系统的使用体验，辽宁省锦州艺鸿商贸有限公司的财务人员赵华说，2021年新系统上线后，新增加了基础申报数据批量导入等智能化功能，让申报退税又准又快。“2021年，公司累计享受出口退税325万元，退税快速到账有效缓解了资金周转压力，全年出口额达到2661万元，同比增长17%。退税‘提速’，保证了公司经营‘提质’。”赵华说。

“知政策”也能确保“快退税”。国家税务总局有关负责人介绍，2021年以来，为保证退税政策精准送达纳税人，各地税务部门加强了对出口退税政策的宣传辅导。一方面，实行“退税辅导员+辅导团队”服务机制，建立税企直连平台，根据纳税信用级别、税法遵从、净资产等情况将出口企业分类，实施个性化管理和服务，有效提升纳税人税法遵从度。另一方面，加强税收大数据应用，增强部门协作，及时对出口退税企业开展风险核实。

税惠政策助企降成本

——制造业研发费用加计扣除等政策有效提升外贸企业竞争力；对部分原材料、零部件免征进口关税，为稳外贸助力

帮助外贸企业稳市场、保订单，需要切实为市场主体降低成本，税惠政策在其中扮演着重要角色。

海关总署数据显示，中国对外出口商品中近六成是机电产品。对许多制造业领域的外贸企业而言，在同样质量的情况下，谁的产品成本低，谁就更有竞争力。制造业研发费用加计扣除政策和阶段性缓缴税费政策，有效提升了外贸企业机电产品出口竞争力。

“去年10月，公司提前享受了研发费用加计扣除优惠约124万元，缓解了企业的资金压力。”福建泉州市华德机电设备有限公司总经理黄泽华介绍，公司主营通用机电产品制造，研发项目多、投入金额大，税惠政策让企业有更多底气加大研发投入、提升国际市场竞争力。

在青岛赛轮集团股份有限公司，轮胎生产车间往日里人来人往的景象不见了，取而代之的是基于赛轮工业互联智能大脑支撑下的全自动化物流调度。赛轮集团财务人员申鲁娜介绍，“智能大脑”的研发和应用得益于研发费用加计扣除等国家激励创新发展的一系列税收政策支持。“从2019年的7804万元、2020年1.02亿元到2021年的1.3亿元，近3年来，赛轮集团的研发费用加计扣除额连年走高。税收优惠政策支持企业创新并投入运用新系统，有效降低了出口产品成本，帮助企业在国际市场赢得有利地位，产品畅销180多个国家和地区。去年，集团营业收入超130亿元，总资产逾50亿元。”

税务部门还为外贸企业量身定制专业化、个性化专属服务，如签订“走出去”企业税收服务协议，帮助企业提高跨境税收风险的防控能力。河北晨光生物董事长兼总经理卢庆国介绍，税务部门为晨光生物定制了“高新技术企业税收优惠政策辅导台账”和“研发费用加计扣除税收辅导台账”，为企业“走出去”发展赢得更多主动权。

2021年，中国货物贸易进出口总值达39.1万亿元人民币，比2020年增长21.4%，进出口规模首次突破6万亿美元。进出口规模量质齐升，离不开持续加力的税惠政策。

在优化进口关税税惠政策方面，2021年以来，财税部门多次明确，对重要行业和关键领域的部分原材料、零部件等实施免征进口关税的税收优惠政策。如对集成电路产业和软件产业进口符合规定的关键原材料、零配件等免征进口关税；对新型显示器件生产企业以及新型显示产业的关键原材料、零配件生产企业进口国内不能生产或性能不能满足需求的自用生产性原材料、消耗品免征进口关税等。

“进出口贸易连接国际国内两个市场，在构建新发展格局中意义重大。”中国社会科学院财经战略研究院副研究员蒋震表示，近年来，外贸领域税收政策措施不断完善，推动了外贸企业以创新驱动发展，抢抓全球产业链供应链重构契机，对推动中国外贸高质量发展、服务构建新发展格局发挥了积极作用。

推动外贸企业求新求变

——跨境电商“无票免税”、出口海外仓、市场采购贸易方式试点、外贸综合服务企业代办退税等政策措施正落实落细

2022年，中国外贸仍面临诸多挑战。强化“税动力”做好稳外贸工作，需要为外贸企业培育积极应变、主动求变的创新土壤。

国务院办公厅此前出台的《关于加快发展外贸新业态新模式的意见》明确，要积极探索实施促进外贸新业态新模式发展的税收征管和服务措施，优化相关税收营商环境。为促进跨境电商、海外仓等外贸新业态新模式发展，各地正强化“税动力”，为外贸企业求新求变开拓道路：

在广东，税务部门对全省跨境电商综试区、市场采购试点和海外仓出口等业务开展情况进行调研，梳理政策堵点，为开展跨境电商出口海外仓业务的企业提供涉税辅导个性化服务。

在湖南，为助力湘企“出海”，税务部门出台了服务自贸区高质量发展的“创新十条”35项举措，推行“无纸办、免填办、快速办、首创办”，使纳税人的体验感和获得感进一步增强。

同时，针对进博会、服贸会、广交会等各类外贸展会组织工作和参展商实际需求，税务部门推出税收政策宣传、退税便利化服务、24小时智能咨询等举措，并组织税收保障团队服务参展商、采购商、保障商站稳外贸“大舞台”。

国家会展中心（上海）计划财务部总经理桑建国介绍，作为上海进博会的承办单位和举办地，国家会展中心（上海）承担了展馆改造、招展招商、现场服务、保障主场外交和论坛会议等一系列重要任务。2021年，会展业受到疫情冲击，退税款的及时到账缓解了展馆运营压力，助力提升展会水平和服务效能。

扩大地方“六税两费”减免政策适用主体范围，加大小型微利企业所得税减免力度；延续执行2021年四季度实施的制造业中小微企业暂缓缴纳部分税费政策；加大中小微企业设备器具税前扣除力度……今年2月，国家发展改革委、税务总局等部门又出台多项政策促进工业经济平稳增长和服务业领域困难行业恢复发展，推动税惠红利“精准滴灌”包括外贸小企业在内的中小微市场主体。

下一步，面对不确定性增多的全球外贸形势，在税收政策和服务方面将有哪些支持外贸企业发展的利好举措？

一方面，出口退税服务将继续优化。国家税务总局新闻发言人黄运介绍，自金税三期出口退税新系统在全国统一上线以来，实现出口退税申报、出口退税审批、出口退税函调等功能统一归并至金税三期信息系统，纳税人“免填单”比例提高至70%，申报表减少约30%，填报数据项减少约20%，出口退税申报平均办理效率提升30%。

另一方面，切实发挥税收在服务外贸高质量发展中的积极作用，促进外贸新业态新模式发展。随着跨境电商零售进口试点范围扩大，跨境电商“无票免税”、出口海外仓、市场采购贸易方式试点、外贸综合服务企业代办退税等政策措施正落实落细。

“2022年，税务部门将落实好减税降费等支持稳外贸的各项政策措施，并会同有关部门研究推出进一步提高退税便利度等支持举措，继续加快出口退税进度，支持跨境电商等外贸新业态新模式发展，为推进更高水平对外开放贡献税务力量。”黄运说。

(责编：牛镛、杨光宇)