李 平

税收是国家调控经济运行的重要手段，良好的税收营商环境不仅给市场主体带来信心和活力，也为经济发展源源不断地输送动能。

去年以来，出口退税、减税降费、优化服务等一系列政策“组合拳”，持续推动税收营商环境的优化，为稳外贸贡献了税务力量。

随着出口退税新系统不断优化，出口退税速度和便利度持续提升，为外贸企业畅通资金链、强化产业链、提升服务链提供了有力支持；制造业研发费用加计扣除政策和阶段性缓缴税费政策，有效缓解了企业资金压力，激发了企业创新动力，对支持外贸进出口高质量发展发挥了重要作用；跨境电商“无票免税”、外贸综合服务企业代办退税等政策措施，有力支持了外贸新业态新模式的创新发展，已成为推动外贸转型升级和高质量发展的新动能。

税收作为国家治理的重要组成部分，在国家治理中发挥着基础性、支柱性、保障性作用。“税动力”推动外贸高质量发展，既有直接降低企业税负的减免税款，也有间接降低税收成本的加计扣除，还有提升办税效率的征管改革、优化服务。减免退税等政策，能够有针对性地为企业纾困解难，即期降低企业负担，增加企业现金流，从而缓解资金压力，提振发展信心。研发费用加计扣除、加速折旧等政策，则具有促进社会主体创新的导向作用，激励企业增加研发投入，提高自主创新能力，提升产品国际竞争力，从长远看可加快外贸企业转型升级步伐，抢抓全球产业链供应链重构契机，推动构建新发展格局。积极发挥不同政策的作用，还将给市场主体带来更多的获得感。例如，对于市场抗风险能力相对较弱的中小微外贸企业，外贸综合服务企业代办退税管理办法减轻了办税负担，减税降费的快速兑现为其出口转内销提供了资金支持，助力渡难关、拓市场、稳订单，增强抵御市场风险的能力。

展望2022年，中国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。全球疫情形势依然严峻，外部环境更趋复杂严峻和不确定，国际需求复苏势头放缓。为进一步推动外贸健康发展，财税政策应进一步发力，落实好组合式、规模性减税降费。

精准发力——聚焦制造业高质量发展，发挥税收促进企业科技创新和产业转型升级的导向作用；聚焦小微企业和个体工商户，激发中小微外贸主体的发展活力。

加大力度——加大中小微企业设备器具税前扣除力度，加大小微企业所得税减免力度，扩大地方“六税两费”减免政策适用主体范围。

优化服务——深入贯彻中办、国办印发的《关于进一步深化税收征管改革的意见》，把税收优惠快速、精准送达外贸主体，促进外贸新业态新模式的健康发展。

政策协同——加强税务部门与财政、金融等部门的协调配合，强化税收政策与财政、货币、产业等政策的协同联动，形成政策合力，增强外贸企业活力和经济发展动力。

（作者为国家税务总局税收科学研究所副所长）

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