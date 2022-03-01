本报记者 王 政

“2021年，我国规模以上工业增加值增长9.6%，比2020年提高6.8个百分点，两年平均增长6.1%。”工业和信息化部部长肖亚庆在2月28日举行的国新办新闻发布会上表示。

制造业增加值连续12年位居世界首位

“我国工业经济持续恢复发展。2021年，制造业增加值增长9.8%，两年平均增长6.6%；制造业增加值占GDP比重达到27.4%；制造业增加值规模达到31.4万亿元，连续12年位居世界首位。”肖亚庆介绍。

产业链供应链韧性得到提升。着力打通产业链供应链卡点堵点，重点产业链保持安全稳定，光伏、风电、船舶等产业链国际竞争优势进一步增强。全年规模以上工业企业出口交货值增长17.7%，为近几年较高水平。

产业结构进一步优化升级。高技术制造业、装备制造业带动作用增强，增加值分别增长18.2%、12.9%。制造业数字化、绿色化转型步伐加快，集群发展取得新进展，重点领域规模以上工业企业关键工序数控化率、数字化研发设计工具普及率分别达到55.3%和74.7%。

重点领域创新发展取得新成效。重大科技创新取得新突破，“天问一号”任务实现火星探测“绕、着、巡”，“神舟十二号”“神舟十三号”载人飞船接续成功发射。新型显示、工业母机、新材料等领域攻关取得阶段性成效。

信息通信业高质量发展取得新进展。新型信息基础设施建设力度加大，累计建成开通5G基站超过142.5万个，5G手机终端连接数达到5.2亿户。5G应用在工业、能源、交通等领域加快拓展深化，赋能千行百业成效显著。

确保实现一季度良好开局

“截至目前，我国工业经济总体运行平稳。特别是随着工业经济增长各项政策举措贯彻落实，提振工业经济取得阶段性成效。”肖亚庆说。

一是春节生产及节后开工复工情况良好。据工信部对2万多家重点工业企业问卷调查显示，14.5%的企业春节期间坚持生产，89.5%的企业在正月十五前复工，2月20日前复工的企业达到95.5%。

二是重点行业企业1月份生产经营稳中有升。据中国汽车工业协会统计，1月份汽车产销量分别完成242.2万辆和253.1万辆，同比分别增长1.4%和0.9%。据中国煤炭工业协会监测，1月份重点煤炭企业煤炭日均产量达到744万吨，同比增长1.8%。

三是工业关联指标保持在景气区间。1月份制造业采购经理指数（PMI）为50.1%，连续3个月稳定在50%以上；物流业景气指数51.1%，也保持在景气区间；新增社会融资规模和人民币贷款均创历史新高。

肖亚庆表示，下一步，一是全力提振工业经济，确保一季度平稳接续；二是加强能源、物流、用工等要素保障协调，优先保障基础工业产品、重要生活物资，包括农资、化肥等重点企业稳定运行；三是抓好“十四五”规划重大工程和项目实施，启动实施一批产业基础再造工程项目；四是继续实施新能源汽车购置补贴、充电设施奖补、车船税减免优惠等政策。

激发中小企业活力

肖亚庆介绍，去年规模以上工业中小企业营业收入、利润总额分别增长了19.9%和25.6%，两年平均增长了9.9%和16.8%。工信部将采取以下措施，进一步帮扶中小企业。

一是促进各项惠企政策落细落地。下一步将加强统筹协调，加大政策宣传解读力度，开展中小企业发展环境第三方评估，共同落实好财政税收、金融信贷、保供稳价政策，确保中小企业用好政策红利。

二是扎扎实实为企业办实事解难题。在全国启动中小企业公共服务“一起益企”服务行动，深入开展“中小企业服务月”活动，动员各方面全力为中小企业做好服务。

三是推动中小企业在“专精特新”上下功夫，支持更多的中小企业快速发展。今年，计划在国家层面再培育3000家左右“专精特新”企业，带动各省培育“专精特新”中小企业5万家左右。

《 人民日报 》（ 2022年03月01日 06 版）

(责编：牛镛、杨光宇)