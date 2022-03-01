本报记者 乔 杨 武少民 李家鼎

春寒料峭，白雪未消。从天津市和平区马场道，驱车一路向东50公里，天津滨海新区滨海—中关村科技园内的一栋小楼映入眼帘。这里是科技园四区六号楼，卡雷尔机器人技术有限公司总部所在地。

公司负责人尹利正与技术人员讨论着产品细节。一台高度为1.4米、扫描天线最高达2米、能存储上千万册图书的智能盘点机器人——“轻鸟”，正自由穿梭于一排排书架间。“它能快速精准扫描所有在架图书，将错架图书及时上报，进而指导智能还书。它是我们的热销产品。”尹利介绍。

据了解，2018年，卡雷尔公司从北京中关村搬迁至天津滨海—中关村科技园。尹利坦言，当时公司正处于早期产品迭代升级的关键期，“搬离北京，来天津发展，能行吗？”团队不少成员心存疑虑。

2017年，京津冀三省市共同制定出台《关于加强京津冀产业转移承接重点平台建设的意见》，提出滨海—中关村科技园重点承接科技创新和研发转化等产业，主动承接北京非首都核心功能转移。2018年，京津两市共同签署《进一步加强京津战略合作框架协议（2018—2020年）》，明确滨海—中关村科技园要加大高新技术企业转移和重大科技成果转化力度。

“只有围绕创业者的需求去改变园区生态，完善配套措施，才能引来人才，留住人才。”天津经开区党委常委、管委会副主任李涛介绍。

“从企业用房、人才公寓申请，到员工落户、子女就学，园区都拿出了实打实的举措，大家现在都说，感受到了家的温暖。”尹利说。

2020年，《天津市支持重点平台服务京津冀协同发展的政策措施》出台，对滨海—中关村科技园给予了更具针对性、吸引力的人才引进等政策支持。

目前，园区已累计完成新增企业职工认定844人，办理落户近百人，2020年，园区新增本科以上青年人才281人，硕士以上24人；2021年，新增本科以上青年人才244人，硕士以上55人。

两年多来，园区先后组织了80余次中关村相关产业联盟和行业协会成员企业到科技园参观考察、洽谈合作。推动成立了“京津冀协同创新发展联盟”，实施“百名高端人才引进计划”，聘任了82位国内外一流的专家导师，为科技园创新生态体系构建提供良好支撑。

“培育人才干事创业优质土壤，让各类人才能创业、能安家、能发展、能实现理想、能幸福生活。”李涛介绍，滨海—中关村科技园将进一步深化人才联盟建设，坚持以盟招商、以盟引才，产才协同、融合发展，紧紧抓住“北京非首都功能疏解”这个关键，打造创新创业人才新高地。

暖巢筑好凤来到。自2019年8月划归经开区管理以来，滨海—中关村科技园已累计注册企业超过3000家，注册资本金超1490亿元，其中仅2021年就新增注册企业907家。

“3年多来，公司销售额增长了近10倍，‘双目视觉技术开发’获评天津市重点研发计划项目。目前，公司已经迈入了高速发展的新阶段。”尹利高兴地说，相信在这片创新创业的沃土上，一定会有更多的“卡雷尔”生根发芽，茁壮成长。

《 人民日报 》（ 2022年03月01日 06 版）

(责编：牛镛、杨光宇)