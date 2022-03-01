2021年度中国科学十大进展发布
2022年03月01日05:48 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京2月28日电 （赵永新、刘明）科技部高技术研究发展中心28日发布2021年度中国科学十大进展，火星探测任务天问一号探测器成功着陆火星等十大科学进展入选。
其他入选科学进展有：中国空间站天和核心舱成功发射，“神舟十二号”“神舟十三号”载人飞船成功发射并与天和核心舱成功完成对接；从二氧化碳到淀粉的人工合成；嫦娥五号月球样品揭示月球演化奥秘；FAST捕获世界最大快速射电暴样本；实现高性能纤维锂离子电池规模化制备等。
中国科学十大进展遴选活动由科技部高技术研究发展中心牵头举办。其遴选程序分为推荐、初选和终选3个环节。终选阶段，中国科学院院士、中国工程院院士、国家重点实验室主任等3500余位知名专家学者对30项候选科学进展进行网上投票。最终，得票数排名前10位的入选。
《 人民日报 》（ 2022年03月01日 06 版）
(责编：牛镛、杨光宇)
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