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划重点！提振工业经济，工信部提出这些举措

2022年03月01日06:48 | 来源：新华网
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新华社北京2月28日电（记者张辛欣）工信部部长肖亚庆28日在国新办举行的新闻发布会上表示，2022年前两个月，工业经济延续了企稳回升态势，特别是随着工业稳增长各项政策举措发力见效，提振工业经济取得阶段性成效。下一步，将强化政策支持，推动各项政策措施落实到位，着力打通重点产品供给堵点卡点、积极提振制造业有效投资、多措并举扩大消费需求，推动工业经济稳健前行。

肖亚庆说，工信部对2万户重点工业企业问卷调查显示，14.5%的企业春节期间坚持生产，89.5%的企业在2月15日前开工复工，重点行业运行稳健。但也要看到，受多重因素影响，当前工业经济稳定恢复的态势还不牢固，促进工业经济平稳运行，还需要付出很大努力。

肖亚庆说，工信部将全力提振工业经济，着力打通重点产品供给堵点卡点，加强能源、物流、用工等要素保障协调，优先保障基础工业产品、重要生活物资、农资化肥等重点企业稳定运行，积极提振制造业有效投资，继续实施新能源汽车购置补贴、充电设施奖补等政策，开展新能源汽车、绿色智能家电、绿色建材下乡活动，多措并举扩大消费需求。

提振工业，为中小企业纾困是关键。肖亚庆说，工信部将坚持纾困解难和培优创新两手抓，在狠抓政策落实上下功夫，在精准做好服务上下功夫，在推动专精特新发展上下功夫，支持更多中小企业成长为“单项冠军”和“配套专家”。

(责编：杨光宇、牛镛)

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