新华社重庆2月28日电（记者陈青冰、杨仕彦）2月26日上午，暖阳洒在重庆市沙坪坝区中心湾社区，一场以“在记忆和未来对话的元宇宙”为主题的社区规划艺术节正在此地开展，为期1周。

在社区一家老式理发店门口，69岁的居民彭伯伯正在一块展板面前，就着老物件和两本《重庆特钢志》，为人们讲述着社区往事。

“中心湾社区是重庆市特殊钢厂以前的生活区，这里90%以上的居民是特钢职工及家属。2005年，特钢宣告破产后，中心湾社区昔日繁华光景不再。”

此时，一个身穿粉色卫衣、灰色运动裤的女生正在人群里认真聆听。在听到彭伯伯提到老楼排水不畅问题时，她马上说：“彭伯伯，这个问题今年就可以解决了。”

彭伯伯看到她后，眼前一亮，热情地向大家介绍：“这是我们社区规划师贺帅帅，她还是牛津博士后。”

2017年，贺帅帅从英国牛津大学的遗产保护与城市更新专业毕业后，选择投身一线工作岗位，成为沙坪坝区引进的13名“沙磁英才”之一，主要服务于区内重点项目规划。去年，贺帅帅又作为重庆市首批13个社区规划师之一，以公益服务的方式，对接中心湾社区，旨在为社区探索新的更新模式。

拥有高学历的贺帅帅表示，她不觉得自己做的事“屈才”，反而觉得是一个不小的挑战。

“以前我的工作是为几平方公里的区域做规划，而社区在图纸里面，是很小的一个点。”贺帅帅说，但是社区在居民心中，是具体的、完整的、有温度的区域，承载了很多年的记忆与情感。

一年来，贺帅帅每周都会来社区和居民聊天，“巡诊把脉”，不仅理清了社区“面子”和“里子”各自存在的“疑难杂症”，还对社区的历史了如指掌。在探索过程中，她发现，社区规划师其实是多种身份的集成，既是群众意见的倾听者、社区问题的发现者，还是多方诉求的沟通者……

贺帅帅发现“特钢记忆”是社区更新的一个重要抓手。在本次艺术节上，许多老物件、老照片也成了重头戏。

今年64岁的李益品曾经是原重庆特钢电视台的副台长，从小在中心湾社区长大，此次回来探亲碰巧遇上艺术节。

看着艺术节上展出的老照片，喜爱摄影的李益品特地拿出相机，将记忆里的场景一张张拍摄下来。“在如今飞速发展的现代社会里，这些能唤起记忆的老照片太珍贵了。”李益品指着其中一张游园会老照片说道，“过去在春节期间，每个车间都会出节目，邀请大家过去玩，灯火辉煌，特别热闹。”

除了“记忆”，贺帅帅也在思考“未来”。她希望能够通过一些交互技术，让每个人都可以参与社区改造，增强用户体验。

贺帅帅认为，居民的自豪感、参与感、归属感是社区更新成效的重要指标。而作为社区规划师，她的目标就是通过适老化改造、美化环境、唤起“特钢记忆”等方式提升这些指标。

今年，重庆市计划招募200多名社区规划师，覆盖重庆36个区县，推动城市有机更新，更好服务人民群众高品质生活。

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