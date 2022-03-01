人民网记者 王连香

2022年，是我国进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军的重要起步之年，也是“十四五”战略规划贯彻实施的关键之年。全国两会前夕，各部委密集召开新闻发布会，释放中国经济高质量发展重要信号。人民网特别推出“稳中求进谱新篇”系列综述，阐释新形势新理念，解析大主题大举措，为2022年中国经济工作鼓干劲聚才智。

2月28日，国务院新闻办公室举行发布会。图片来源：国新网

“2022年全年预计将新增铁路新线3300公里以上，新改扩建高速公路8000公里以上，新增及改善高等级航道700公里以上，新增颁证民用运输机场8个……全国交通运输业‘十四五’开局良好。”

交通发达的程度是衡量一个国家现代化水平的重要标志。目前，我国加快建设交通强国的工作进展如何？同时，在扩大交通基础设施投资、推进重点项目上又有哪些举措？为保障经济运行，如何构建国际物流供应链体系？2月28日，国务院新闻办公室举行发布会，交通运输部相关负责人提交了一份亮眼的“成绩单”。

坚持稳中求进，各项工作进展稳步有序

“交通运输关系国计民生，服务亿万群众，更好地服务人民群众、满足人民群众的出行需求是我们应尽的职责。”交通运输部部长李小鹏表示，2021年，交通运输行业坚持稳中求进工作总基调，各项工作稳步有序推进，年度目标任务全面完成，取得了积极成效。同时，《国家综合立体交通网规划纲要》《交通强国建设纲要》等政策的出台，为我国未来30年交通发展绘就了蓝图，指明了方向。

李小鹏介绍，2021年全年完成交通运输固定资产投资约3.6万亿元，比上一年同期增长了4%。川藏铁路及其配套公路等一大批重大工程有序推进；全年铁路新开通线路4000公里，高铁运营的总里程超过4万公里，新增高速公路超过8000公里，高速公路运行里程超过了16.8万公里；新增和改善高等级航道约1000公里，高等级航道的里程达到了1.62万公里；新颁证的民用运输机场共7个，全国颁证民用运输机场一共248个。

同时，2021年还实现了全国城市轨道交通客运量229.6亿人次，同比增长34.3%；全国36个中心城市公共交通客运量529.5亿人，同比增长19.9%；道路客运电子客票服务覆盖超过1600个二级以上汽车客运站，318个地级以上城市实现交通一卡通互联互通；多式联运示范工程深入实施，完成集装箱多式联运量620万标准箱，开通联运线路450条。

“在新的一年里，交通运输部要重点抓好交通运输安全生产、交通运输疫情防控、能源粮食等重要物资的运输、国际国内物流供应链保通保畅、稳投资等各项工作，为稳定宏观经济大盘，保持经济运行在合理区间，保持社会大局稳定作出交通运输的贡献。”他表示，今年交通运输部将重点抓好五方面工作，即坚持规划引领、试点先行、重点引路、完善治理体系和加强改善服务，努力实现“人享其行、物畅其流”。

扩大交通投资，推进102项国家重大工程落地

“今年将适度超前开展基础设施建设和投资，把重点工程建设作为扩大交通运输有效投资的重要抓手，统筹推进102项国家重大工程当中的交通项目的落地，实施一批意义重大、影响深远、体量大、效益好、技术领先的交通重大工程项目。”交通运输部副部长戴东昌介绍，重点开展了三方面工作。

“一是抓规划落实。”他提出，按照国家“十四五”规划纲要部署和“十四五”交通运输的一系列规划所确定的发展目标、重点任务和重大项目，围绕“6轴7廊8通道”加强战略骨干通道建设，精准补齐国家综合立体交通网短板，全面推进和完成好102项国家重大工程当中涉及交通运输的各项建设任务。

“二是抓重点工程。”他表示，在陆路交通方面加强出疆入藏、沿江沿海沿边等战略骨干通道建设，推进高速公路待贯通路段和瓶颈路段的扩容改造，高质量推进川藏铁路及配套公路、深中通道等重大项目。在水陆交通方面，重点推动平陆运河工程、小洋山北港航设施工程、宁波舟山国家大宗商品储运基地港航设施工程以及长江干线航道畅通工程。同时，稳步建设支线机场和通用机场，推进一批综合交通枢纽建设。

“三是抓前期工作。”他强调，坚持项目跟着规划走，充分发挥规划的引领作用，全力推进规划内项目的前期工作，科学论证项目方案，优化完善审批程序，加快审批、审核进度。同时，坚持资金和要素跟着项目走，积极协调对接会同有关部门，推动解决资金、环评、用地、用海等要素保障问题。还坚持近期、中期、远期系统谋划、统筹推进，保持交通基础设施平稳健康有序发展。当前，重点着力稳在建、扩新建、增储备，在可持续上下功夫，形成谋划一批、开工一批、投产一批的良性循环。

保障经济运行，加快构建国际物流供应链体系

此外，交通运输部部长李小鹏在发布会上表示，安全稳定畅通高效的国际国内物流服务体系，是保障经济运行、推进高质量发展和服务构建新发展格局的重要保障，按照党中央、国务院决策部署，交通运输部会同相关部门成立了国际物流保障协调工作机制，大家共同努力，加快推进国际物流供应链体系建设。

李小鹏介绍，在服务保障方面，2021年完成港口货物吞吐量155.5亿吨，初步统计，同比增长6.8%。其中，港口外贸货物的吞吐量大约47亿吨，同比增长4.5%。完成港口集装箱吞吐量2.8亿标准集装箱，同比增长7%。其中，港口外贸集装箱吞吐量大约是1.6亿标准集装箱，同比增长7.5%。

另外，全年开行中欧班列大约1.5万列，发送货物146万标准集装箱，同比分别增长22%和29%。开行国际货运航班20万班，同比增长22%。完成国际航线的货邮量266.7万吨，国际及港澳台快递21亿件，同比分别增长19.5%和14.6%。完成国际道路运输4600万吨，与上年基本持平。

“下一步，交通运输部将充分发挥国际物流保障协调机制的作用，会同有关部门加快推进国际物流供应体系建设，着力维护产业链、供应链的安全稳定，为经济平稳运行，为经济高质量发展，为服务构建新发展格局提供有力支撑。”李小鹏提出，要充分发挥工作机制的协调作用，加快构建开放共享、覆盖全球、安全可靠、保障有力的国际物流供应链体系，要保障进口货物进得来、出口货物出得去。

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