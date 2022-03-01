记者庞梦霞

2月27日，带着22颗卫星的“共享火箭”长征八号遥二运载火箭，在文昌航天发射场升空。这次发射创下中国航天一箭多星的最高纪录，也标志着文昌航天发射场商业航天发射首战告捷。

22颗一起“拼车”发射的卫星，主要用于提供商业遥感信息、海洋环境监测、森林防火减灾等服务。这些卫星中，除了中国首颗学生设计的微纳卫星“启明星一号”，还有一颗比较特别，那就是被称为“安溪铁观音一号”的“吉林一号高分03D18星”。

“安溪铁观音一号”由福建省泉州市安溪县人民政府与中科星桥和长光卫星合作发射，是福建省第一颗亚米级地面分辨率的商业光学遥感卫星，也是我国第一颗以区域茶叶品牌冠名的遥感卫星。

此次发射的“吉林一号高分03D18星”，依托多种先进成像技术，其分辨率已优于0.75米。

据研发人员介绍，“安溪铁观音一号”能从高空轨道对茶园内茶树的长势进行监测，并进行病虫害监测、茶树生命周期的质量溯源，为铁观音茶叶品质、铁观音品牌“硬实力”提供保障。

在抖音等短视频平台上，“安溪铁观音一号”发射升空，让不少网友感到新奇、自豪。但对安溪茶农、茶产业而言，这颗遥感卫星能够带来的，是叫得响的品牌故事、看得见的收入增长。

安溪被称为中国乌龙茶的故乡，也是世界名茶铁观音的发源地。

在安溪，农民人均纯收入中有56%来自茶业，“一叶兴则百业兴”，茶业事关安溪经济社会发展。安溪县结合当地实际，充分发挥资源优势，打造出了惠及几十万安溪茶农的乌龙茶产业，更走出了一条“以农促工”的发展新路径。

乌龙茶产业的迅速成熟，更是带动了安溪上下游产业链的协同发展，以印刷包装产业、茶叶机械、食品加工为代表的新型产业在安溪大量崛起。短短数年间，安溪县的工业产值成倍增长。

随着我国经济迈向高质量发展阶段，如何促进安溪传统茶产业转型升级、提高安溪铁观音的核心竞争力、持续助力区域经济的高质量发展，成了安溪县面临的一个崭新课题。

2020年，安溪县出台《安溪县扶持茶产业高质量发展暂行规定》，明确提出，下一步要全域范围打造“智慧茶园”，依托新技术进一步提高茶园的种植水平，维持当地经济稳定高速发展。

其中，在茶园管理、灾害预警、土地利用管理、产业政策制定等方面作用突出的遥感监测技术，是打造“智慧茶园”的重点。

2020年8月，全球商业遥感卫星地面接收站福建站落户数字福建（安溪）产业园。这一布局，提升了安溪县在中国数字经济发展领域的地位和影响力，吸引了一批高科技企业、高质量项目入驻安溪产业园区，更对安溪县卫星应用产业发展产生了推动作用，为“安溪铁观音一号”卫星研发与应用提供了支撑平台。

如今，“安溪铁观音一号”发射升空，将为“数字福建”战略支撑的安溪带来更多发展机遇。

535公里高空之上，这颗卫星将注视着万亩茶园，将安溪茶产业的数字化宣言带向全球，让安溪铁观音“一杯好茶”的故事迎着数字时代的东风，驶向更广阔的星辰大海。

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