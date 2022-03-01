刘 垠

2月28日，国家统计局公布《2021年国民经济和社会发展统计公报》（以下简称《公报》）。初步核算，全年国内生产总值1143670亿元，比上年增长8.1%。

值得关注的是，创新投入持续增大。2021年，全国研究与试验发展（R&D）经费支出27864亿元，比上年增长14.2%。

国家统计局副局长盛来运评读《公报》时表示，面对复杂的国际环境、疫情和极端天气等多重挑战，国民经济持续恢复，发展水平再上新台阶。

“经济总量和人均水平实现新突破。”盛来运说，2021年，我国国内生产总值（GDP）比上年增长8.1%，在全球主要经济体中名列前茅；经济规模突破110万亿元，达到114.4万亿元，稳居全球第二大经济体。人均GDP达到80976元，按年平均汇率折算达12551美元，超过世界人均GDP水平。

与此同时，全面改革持续深化，市场活力不断释放。比如，市场主体增加，2021年新登记市场主体2887万户，日均新登记企业2.5万户，年末市场主体总数达1.5亿户；新增减税降费约1.1万亿元。

一个个跳跃的数字背后，亮出了综合国力进一步增强，创新动能不断释放，民生保障有力有效的新成绩。

2021年，全国研究与试验发展（R&D）经费支出27864亿元，与国内生产总值之比为2.44%。创新扶持力度加大，大众创业万众创新向纵深发展。截至2021年底，国家科技成果转化引导基金累计设立36只子基金，资金总规模达624亿元。2021年，专利授权量比上年增长26.4%，年末每万人口高价值发明专利拥有量达7.5件。

不仅是创新投入加大成效显现，战略科技力量也在加快壮大。基础前沿领域取得重大原创成果，祖冲之二号、九章二号成功研制，在超导量子和光量子两种物理体系上实现量子计算优越性。战略高科技取得新进展，“天问一号”开启火星之旅，“海斗一号”全海深潜水器打破多项世界纪录。2021年我国国家创新能力综合排名上升至世界第12位。

另一组数据则折射出我国发展新动能的增长态势。2021年，规模以上高技术制造业增加值比上年增长18.2%，快于规模以上工业8.6个百分点；战略性新兴服务业企业营业收入比上年增长16.0%；新能源汽车、集成电路产量分别比上年增长152.5%、37.5%。

在经济结构调整优化的同时，绿色低碳交出的答卷同样亮眼。2021年，全国万元国内生产总值能耗比上年下降2.7%，重点耗能工业企业单位电石综合能耗下降5.3%，万元国内生产总值二氧化碳排放下降3.8%。同时，清洁能源消费占比上升，污染物排放下降。

《公报》还显示，国家自然科学基金共资助4.87万个项目。截至2021年末，正在运行的国家重点实验室533个，纳入新序列管理的国家工程研究中心191个，国家企业技术中心1636家，大众创业万众创新示范基地212家。国家级科技企业孵化器1287家，国家备案众创空间2551家。全年共签订技术合同67万项，技术合同成交金额37294亿元，比上年增长32.0%。

(责编：王震、陈键)