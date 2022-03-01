符晓波

互联网上，只要点开看过，类似的内容就会不断推送；网购时，只要想买，相关促销信息就会源源不断涌来……大数据时代，算法技术广泛应用在各个终端上，总能投其所好，为用户提供个性化便捷体验，但与此同时，也让公众的个人信息大量暴露在互联网上。算法利用个人信息的边界在哪里？平台是否会利用技术手段实行隐蔽的不正当竞争？对新型数字经济高速发展带来的新问题如何落实相关的法律法规，实现有效监管？

一年多来，全国人大代表、厦门大学经济学院金融系教授潘越一直关注着这个问题。“全国两会召开在即，建议要尽可能凝练、切中主要问题。”连日来，她正忙着整理《关于加强数字经济监管的建议》，准备带上今年的两会。

担任第十三届全国人大代表以来，潘越作为金融领域的专家，总是能从生活出发，以学者的眼光敏锐地洞察到社会前沿问题，在历年两会中提出不少建议。两年前，观察到互联网金融案件多发频发的情况，她从学者角度提出“事前、事中、事后”防范互联网金融风险的建议。“提出建议后，我得到积极反馈，相关部门承诺会采取相应措施。作为人大代表，看到自己提出的建议受到重视，能作出小小的贡献，感到很欣慰。”

潘越代表今年提出该建议缘起于一次出差经历。在厦门生活的潘越从未关注过取暖设备，但一次出差时，因为天气太冷，和同事聊起地暖，当晚她的手机就出现了地暖的广告。“这让我非常吃惊，我想很多人也有这样的经历，比如说我们在搜索某个商品以后，后台接下去就会反复跟你推送类似的东西。这也许不是受众所乐意的，这种感觉非常不好。”潘越说，如果各个平台都利用大数据分析的技术手段进行算法共谋、算法操纵，那么一旦形成垄断和不正当竞争，是很隐蔽很难被发现的，用户也很难去取证和维权。

从学者角度看，潘越认为，算法管理欠缺导致个人信息泄露看似是个人问题，实质是数字经济快速发展过程中的衍生问题之一，若不及时加大监管，会影响到我国数字经济的持续发展。国务院《“十四五”数字经济发展规划》提出，到2025年，数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到10%，这意味着数字经济将成为我国的支柱产业之一。“我国数字经济呈现蓬勃发展的态势，对我国经济的拉动作用愈发凸显。现在出现的数据滥用、算法歧视等导致数字经济失序发展的风险，长期而言，会削弱行业的创新动力，并最终损害消费者利益，滞缓经济发展。为此，需要加快构建数字经济治理与监管体系，以充分释放数字经济新活力，推动经济社会实现高质量发展。”

潘越说，近年来数字经济领域已引起相关部门的重视。2021年，国务院反垄断委员会制定发布《关于平台经济领域的反垄断指南》，《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》相继落地，为数字经济反垄断监管和数据安全治理建设奠定了重要法治基础。不过具体监管仍待细化、体系仍待完善，例如不同领域、不同地方、不同条例之间的协调和衔接问题；对互联网企业垄断的认定、数据收集使用管理、数据合规共享、消费者权益保护等方面的法律规范都需要尽快完善。

对此，潘越从立法、执法、利用先进技术提升监管手段三个层面给出具体建议。其中包括加快数字经济立法，健全相关法律法规；跨区域、跨层级、跨部门协作执法，形成高效有序的数字经济监管长效工作机制，打破监管壁垒，推动监管数据采集和共享利用；运用先进科技手段，提升数字经济监管水平和效率。“数字经济发展对传统的法律法规、行政监管和执法都提出了很大的挑战，传统的监管手段很难对互联网平台隐蔽的违法违规行为进行识别和评估，在这种情况下，我们有必要积极主动地采用现代科技手段，依托区块链、大数据等新一代的信息技术加强监管水平，为我国数字经济的蓬勃发展保驾护航。”

(责编：王震、陈键)