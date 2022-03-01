宇宙冲击波是星系团碰撞时产生的。这张照片显示了在Abell 3667星系团中观测到的两种冲击波中的一种，大约是银河系的60倍大。图片来源：物理学家组织网

科技日报北京2月28日电 （记者刘霞）宇宙中两个最大的物体碰撞时会发生什么？新研究表明，它们产生了宇宙中最大的冲击波。据美国趣味科学网站27日报道，科学家们利用位于南非的射电望远镜，发现了这个冲击波。

研究人员在最新一期《天文学与天体物理学》杂志上发表论文称，这些冲击波是两个星系团发生激烈碰撞，由此形成Abell 3667星系团时产生。据悉，Abell 3667距离地球约7.3亿光年，包含550多个独立的星系。约10亿年前，当构成Abell 3667的两个星系团开始碰撞时，冲击波首次形成。

星系团是宇宙中最大的由引力约束在一起的结构。当两个星系团发生碰撞合并成一个星系团时，会释放出自大爆炸以来最大的能量。一般情况下，很多望远镜都无法捕捉到合并时释放出的能量，但这两个星系团在发生碰撞时，一股巨大的冲击波从合并星系团的两侧喷发出来，仅在射电波长段可见。

在最新研究中，研究人员利用位于南非的MeerKAT射电望远镜阵列，捕捉到了这一冲击波迄今最详细图片，并对冲击波的两部分进行了成像，发现这些结构远比之前观测所显示的更复杂。

该研究主要作者、德国汉堡天文台访问学者弗朗西斯科·德·加斯佩林说：“冲击波就像巨大的粒子加速器，将电子加速到接近光速。”

当电磁波以接近光速将电子射入太空时，这些粒子穿过该区域的磁场，发射出射电波。研究人员发现，这些射电波以530万公里/秒的速度移动，两部分之间的距离约为1300万光年，每个射电波的直径都是整个银河系的60倍，银河系的直径约为10万光年。

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