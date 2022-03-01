人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

这个宇宙冲击波直径是银河系60倍

2022年03月01日09:25 | 来源：科技日报
小字号

宇宙冲击波是星系团碰撞时产生的。这张照片显示了在Abell 3667星系团中观测到的两种冲击波中的一种，大约是银河系的60倍大。图片来源：物理学家组织网

科技日报北京2月28日电 （记者刘霞）宇宙中两个最大的物体碰撞时会发生什么？新研究表明，它们产生了宇宙中最大的冲击波。据美国趣味科学网站27日报道，科学家们利用位于南非的射电望远镜，发现了这个冲击波。

研究人员在最新一期《天文学与天体物理学》杂志上发表论文称，这些冲击波是两个星系团发生激烈碰撞，由此形成Abell 3667星系团时产生。据悉，Abell 3667距离地球约7.3亿光年，包含550多个独立的星系。约10亿年前，当构成Abell 3667的两个星系团开始碰撞时，冲击波首次形成。

星系团是宇宙中最大的由引力约束在一起的结构。当两个星系团发生碰撞合并成一个星系团时，会释放出自大爆炸以来最大的能量。一般情况下，很多望远镜都无法捕捉到合并时释放出的能量，但这两个星系团在发生碰撞时，一股巨大的冲击波从合并星系团的两侧喷发出来，仅在射电波长段可见。

在最新研究中，研究人员利用位于南非的MeerKAT射电望远镜阵列，捕捉到了这一冲击波迄今最详细图片，并对冲击波的两部分进行了成像，发现这些结构远比之前观测所显示的更复杂。

该研究主要作者、德国汉堡天文台访问学者弗朗西斯科·德·加斯佩林说：“冲击波就像巨大的粒子加速器，将电子加速到接近光速。”

当电磁波以接近光速将电子射入太空时，这些粒子穿过该区域的磁场，发射出射电波。研究人员发现，这些射电波以530万公里/秒的速度移动，两部分之间的距离约为1300万光年，每个射电波的直径都是整个银河系的60倍，银河系的直径约为10万光年。

(责编：王震、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
“人享其行 物畅其流” 建设交通强国提交亮眼“成绩单”
　　2022年，是我国进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军的重要起步之年，也是“十四五”战略规划贯彻实施的关键之年。全国两会前夕，各部委密集召开新闻发布会，释放中国经济高质量发展重要信号。人民网特别推出“稳中求进谱新篇”系列综述，阐释新形势新理念，解析大主题大举措，为2022年中国经济工作鼓干劲聚才智。…
多措并举优化税收服务 市场主体发展底气足
　　两会代表委员是党和人民群众沟通的桥梁和纽带，更是感受税收政策脉搏，推动税收改革、促进经济社会发展的重要力量。2022年全国两会召开在即，“代表委员话税收”聚焦我国税收征管改革步伐，带网友感受政策红利落实成效。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部