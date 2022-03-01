人民网北京3月1日电 （记者栗翘楚）当前，各行各业正涌现出一大批优秀的女性从业者，她们中，有开拓创新的一线工人，有救死扶伤的白衣天使，也有传承非遗的“80后”……

3月1日，全国妇联妇女发展部联合人民网，宣传展示“最美巾帼工匠”，100名来自不同地区、不同岗位一线工作者的巾帼风采及优秀故事，将以视频、文字及和图片的方式进行集中展示。

用焊花装点美丽中国

2009年全国五一劳动奖章、首钢第一批技能操作专家；2011年国务院特殊津贴；中共十九大代表……在从事焊工的29年间，首钢技术研究院刘宏从一名学徒成长为首席技师。

2015年８月，由国家人力资源和社会保障部颁发的国家级刘宏大师工作室正式挂牌，并承担多个科研课题的、焊接工艺、焊接材料、焊接理论的研究工作。

疫情中的“最美”逆行者

陈贞，华东医院外科重症监护室护士长，全国卫生系统先进工作者，上海市卫生系统先进工作者，第六届上海市优秀护士。

2020年初，新冠疫情来袭。小年夜，陈贞第一个报名请战支援武汉。在金银潭医院，陈贞护士长和其他队员接管了重症病房。一天工作下来，防护口罩深深的勒痕留在她脸上，病人们看不清穿防护服的陈贞，只能从护目镜中看到她从容的眼神，大家亲切地称她为“大眼睛护士长”。

在传承与创新中前行

蔡文娟，景德镇元青花非遗传承人，毕业于景德镇陶瓷大学美术系她2006年开始专心从事专业元青花陶瓷研究与绘制。

除了传承，还要发展。2012年，蔡文娟自行创业，组建团队，一个将中国传统吉祥纹饰与陶瓷相融合的品牌就此诞生。“做有创意的陶瓷文创礼品，我们对客户画像越来越清晰。”蔡文娟介绍，品牌立足从传统陶瓷文化符号中汲取素材，将青花文化特质注入到文化产品中，从而让更多人了解并走近景德镇陶瓷文化。

工匠精神点亮美丽中国

在100名“最美巾帼工匠”中，还有来自埋头于实验室的专家、扎根于田间地头的党总支书记、奔波于城市变电站间的电力检修人员……她们用实际行动谱写着奋斗者的故事，用一个个成果点缀美丽中国。

2021年6月至10月31日，全国妇联妇女发展部联合人民网开展了百千万职业女性风采宣传展示故事征集活动，向全社会公开征集全国巾帼文明岗代表、全国巾帼建功标兵/三八红旗手代表、巾帼工匠代表的优秀故事。

征集活动得到了社会各界的广泛关注，她们的故事，正引领激励着广大妇女积极投身“科技创新巾帼行动”“乡村振兴巾帼行动”、妇女就业创业、女职工岗位成才等富有女性特色的巾帼建功立业活动，也展现出各地区、各领域的新时代职业女性风采。

据了解，此次活动还将陆续展示“最美巾帼文明岗”和“最美巾帼建功标兵/三八红旗手代表”的人物风采及奋斗故事。

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(责编：李楠桦、高雷)