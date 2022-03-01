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个人经营收款码来啦 对商户和消费者有什么影响？

2022年03月01日19:07 | 来源：人民网
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人民网北京3月1日电 （记者杜燕飞）《中国人民银行关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知》（以下简称《通知》）自今年3月1日起正式实施。

针对《通知》提到的“对具有明显经营特征的个人收款条码用户参照特约商户管理，要求为此类个人用户提供商户收款条码”问题，中国支付清算协会、微信支付和支付宝近期发布公告表示，新设“个人经营收款码”，用户可自由选择使用；现行个人收款码不关闭、不停用、功能不变。同时，今年3月1日之后，个人收款码可继续使用，也可免费升级为个人经营收款码。

“中国支付清算协会、微信支付和支付宝发布的公告，是对《通知》要求的优化，尊重用户的选择权，最大程度降低加强支付受理终端和条码支付管理带来的影响，给市场和用户吃下了一颗‘定心丸’。”招联金融首席研究员董希淼告诉人民网记者，一方面加强管理，另一方面优化服务，有助于推动条码支付健康发展，防范支付结算领域风险，更好地保护商户和消费者合法权益。

业内人士认为，这次在个人收款码和商户收款码之间重新设置了个人经营收款码，体现了收款服务进一步分层优化的特点，针对不同的特定主体给予更精准的监管措施。

对于新设的“个人经营收款码”，不少人存在这样的疑问：“如何才能升级？”“手续会不会很麻烦？”“提现是不是要收费了？” “使用个人经营收款码有什么好处”……

对此，中国支付清算协会表示，鼓励和引导“具有明显经营活动特征”的用户使用个人经营收款码，但绝非强制性的“一刀切”，绝大部分用户不受影响，特别是零星销售自己生产的季节性农副产品或自身手工小商品的乡镇居民、城市地摊流动商贩等用户基本不受影响。

微信支付表示，在用户自愿情况下提供个人经营收款码，免费领取物料码牌，还能享受经营账本、经营分析等更多权益和服务。支付宝表示，升级过程完全免费，原有的收钱免费、提现免费等权益将继续享有，还将会享有更高的“敢收敢赔”保障额度等权益。

专家认为，对消费者而言，支付体验和感受不会改变。如果用手机支付，仍然可以用扫码等方式付款，没有任何变化。对商家而言，如果不想升级可继续使用个人收款码；如果升级成“个人经营收款码”，可获得更多增值服务。

“支付服务机构应优化相关服务，如客户选择使用个人经营收款码，应提供免费赋码，并尽量简化相关手续，如商户只需要提供必要的身份核实信息等。同时，银行和支付机构应继续减费让利，尽量降低支付结算手续费，减轻广大小微商户经营负担。”董希淼表示。

中国支付清算协会表示，下一步将指导会员单位，持续完善收款码服务功能，增强条码支付安全性，更好地满足用户多样化支付需求，维护用户合法权益，营造良好市场环境。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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