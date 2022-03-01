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我国跨境电商综合试验区首列跨境电商班列开行

2022年03月01日17:38 | 来源：人民网
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人民网北京3月1日电 （记者王震）据海关总署网站消息，2月27日，我国跨境电商综合试验区首列跨境电商班列从新疆阿拉山口口岸发出。这是自今年2月国务院在27个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区以来，我国发出的首列跨境电商班列。

据了解，此次班列运载的货物主要是来自于江苏、浙江等地的太阳能配件、钢铁配件、布料、纺织用品、卫浴产品、厨房用品、小家电等商品，货值约88.4万美金。

乌鲁木齐海关为跨境电商包裹运输搭建绿色通道，提供“7×24小时”通关服务，设立跨境电商专门窗口和企业联络人，及时与企业对接通关事宜，确保跨境电商出口包裹高效通关。

“我们加强与铁路和跨境电商企业沟通协作，积极落实推动跨境电商发展各项措施，在货物到达后第一时间办理通关手续。”阿拉山口海关综合业务一科副科长杨倩说。

据阿拉山口跨境电商大数据平台数据显示，截至2月26日，阿拉山口跨境电商累计出口7919万票，贸易额16.03亿元，服务50.8万家企业。

(责编：王震、高雷)

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