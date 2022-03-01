人民网北京3月1日电 （记者王连香）近日，交通运输部、国家铁路局、中国民用航空局、国家邮政局联合印发《新时代推动中部地区交通运输高质量发展的实施意见》（以下简称《意见》），旨在充分发挥中部地区承东启西、连南接北的区位优势，着力建设现代化交通基础设施体系，为中部地区加快崛起提供有力保障。

《意见》从创新、协调、绿色、开放、共享等方面提出了目标要求。到2025年，中部地区国内国际循环中的大通道大枢纽功能显著增强，国家综合立体交通网主骨架进一步完善，交通全球连接度显著提高，交通运输创新能力建设取得明显成效，货运物流新模式新业态有序发展，城乡区域交通运输发展协调性进一步增强，交通运输单位周转量能源消耗降幅达到全国平均水平，碳排放强度持续下降，交通运输民生服务更加多元化、精细化。到2035年，中部地区大通道大枢纽基本建成，开放型运输网络连通全球，现代化交通基础设施体系基本形成，城乡区域交通协调发展达到较高水平，绿色低碳生产生活方式基本形成，交通运输民生服务品质大幅跃升，支撑服务共同富裕取得明显的实质性进展。

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